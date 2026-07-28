Generálny prokurátor SR podal rázny protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho. Predmetom sporu je disciplinárny trest pre riaditeľa SIS Pavla Gašpara za minuloročnú dopravnú nehodu. Maroš Žilinka žiada úplné zrušenie tohto rozhodnutia pre jeho údajnú nezákonnosť a poukazuje na viaceré procesné pochybenia hlavy štátu pri posudzovaní prípadu.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok 28. júla protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval prostredníctvom sociálnej siete.
Výhrady voči postupu prezidenta
Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
ozrejmil Žilinka podstatu svojho podania.
Ako ďalej vysvetlil, prezident v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie. Neuviedol však, akým konkrétnym skutkom malo dôjsť k previneniu, a to takým spôsobom, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným. Generálny prokurátor hlave štátu vyčíta aj nasledujúce procesné nedostatky:
- nezistil presne a úplne skutočný stav veci a neustálil rozsah protiprávneho konania,
- neurobil žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodol predčasne,
- v odôvodnení opomenul správnu úvahu pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné,
- nezisťoval skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie majúce znaky priestupku,
- uložil disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty stanovenej osobitným zákonom.
Reakcia paláca a genéza prípadu
Kancelária prezidenta SR potvrdila, že sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora podrobne oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, pričom v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie následne v januári.
Pellegrini začiatkom marca informoval o tom, že ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Prezident vtedy doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej strany SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Podľa neho totiž žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Stanovisko prezidentskej kancelárie sprostredkovala tlačová agentúra TASR.