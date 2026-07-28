Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné, no Bratislava chce riešiť výrazné obchodné nepomer. Prezident Peter Pellegrini po rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu požiadal o lepší prístup slovenských firiem na tamojší trh. Lídri zároveň rokovali o čínskych investíciách na Slovensku, spolupráci v oblasti umelej inteligencie aj o mierovom riešení globálnych konfliktov.
Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie (EÚ). Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v utorok 28. júla v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Si Ťin-pchingom. Slovenský prezident však zároveň upozornil na negatívne obchodné saldo, keďže z Číny výrazne viac dovážame, ako do nej vyvážame. Na oficiálnom rokovaní preto požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh.
Tak ako zaznelo z úst prezidenta Číny, len vzájomná spolupráca prináša benefit obom partnerom, nie konfrontácia. Preto aj Slovensko bude za európskym stolom presadzovať teóriu, aby sme rokovaniami a dialógom za okrúhlym stolom hľadali riešenia tejto situácie, aby sa podarilo nielen pre slovenských, ale aj pre európskych výroborov vyrokovať lepší a férovejší prístup na čínske trhy, aby sa saldo postupne darilo znižovať,
skonštatoval Pellegrini k výsostne obchodným otázkam.
Čínske investície a rozpracované projekty
Slovensko sa podľa hlavy štátu vníma ako bezpečný a stabilný priestor pre čínske investície. Pellegrini poukázal na úspešné doterajšie pôsobenie čínskych investorov na Slovensku, ako aj na prípravu ďalších významných projektov. V takzvanom zásobníku budúcich investícií sú rozpracované možnosti spolupráce najmä v nasledujúcich odvetviach:
- výroba automobilov,
- špeciálne technológie,
- letecký priemysel.
Pellegrini deklaroval, že Slovenská republika je plne otvorená vytvoriť ďalšie výhodné podmienky na vstup čínskych investorov na náš trh.
Umelá inteligencia, výskum a geopolitika
Prezidenti diskutovali aj o ďalších oblastiach možnej bilaterálnej spolupráce. Pellegrini vidí najväčší potenciálny prínos v oblasti moderných technológií či umelej inteligencie. Čína podľa neho už dávno nie je krajinou, ktorá len kopíruje, ale naopak udáva svetové trendy cez vesmírny výskum až po robotiku, preto je potrebné najlepšie dostupné technológie čo najskôr implementovať do praxe na Slovensku.
Hlavy štátov otvorili aj otázku zintenzívnenia spolupráce vzdelávacích a výskumných inštitúcií. Po návrate z Ázie chce Pellegrini osloviť ministra školstva Tomáša Druckera zo strany Hlas-SD, aby spolu so zástupcami slovenských vedecko-výskumných organizácií navštívil Čínu.
Dôležitou témou rokovania bola aj globálna geopolitická situácia. Prezidenti sa zhodli na tom, že ani v jednom z aktuálnych ozbrojených konfliktov nevidia vojenské riešenie a jediným možným receptom je čo najskorší dialóg, zastavenie bojov a hľadanie mierového riešenia. Informácie z Pekingu sprostredkovala osobitná spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR.