Slovenskí hasiči budú vo Francúzsku pomáhať dlhšie, než sa pôvodne plánovalo. Tamojšie úrady pre zhoršujúcu sa situáciu požiadali o predĺženie ich nasadenia v boji proti ničivým lesným požiarom. Náš hasičský modul sa zároveň presunul na novú strategickú základňu na juhu krajiny, zatiaľ čo evakuácie pre obrovský rozsah živlu zasiahli už štvrť milióna ľudí.
Francúzske úrady požiadali o oficiálne predĺženie nasadenia slovenských hasičov až do 3. augusta. Dôvodom je pretrvávajúci boj s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré pustošia viaceré regióny. Hasičský modul bol v rámci taktických zmien zároveň presunutý na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie a potrieb flexibilne zasahovať. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti.
Zásahy vrtuľníka a ochrana životov
Slovenská posádka vrtuľníka Black Hawk bola v plnom nasadení aj počas pondelka 27. júla. Posádka úspešne vykonala 41 zhodov vody a intenzívne pokračovala v podpore francúzskych záchranárov pri zvládaní mimoriadne rozsiahlych lesných požiarov.
Naši hasiči tak aj naďalej pomáhajú chrániť životy, majetok a prírodu v rámci Mechanizmu civilnej ochrany EÚ,
doplnili zástupcovia HaZZ k prebiehajúcej medzinárodnej pomoci.
Kľúčové fakty o slovenskej misii
Slovenskí hasiči prileteli do zasiahnutej krajiny v piatok 24. júla na okamžitú pomoc v boji s ničivým živlom, ktorý vypukol ešte počas minulého týždňa. Situácia vo Francúzsku si vyžiadala nasledujúce krízové opatrenia a následky:
- v dôsledku nekontrolovateľne sa šíriacich požiarov museli úrady evakuovať už viac než 250-tisíc ľudí,
- pomoc je koordinovaná na medzinárodnej úrovni v rámci Mechanizmu civilnej ochrany EÚ,
- slovenský tím zostáva v pohotovosti v novej lokalite minimálne do prvého augustového týždňa.