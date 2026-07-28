Všetkých sto členov amerického Senátu dostalo pozvánku na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten do Washingtonu pricestoval na pohreb zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Popri pietnej spomienke by však mali senátori hlasovať aj o dôležitom zákone o sankciách voči Rusku, ktorý presadzoval práve zosnulý Graham. Cestu k schváleniu však komplikujú obavy z nových právomocí prezidenta.
Všetkých 100 členov amerického Senátu pozvali na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v utorok 28. júla, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Stretnutie najvyšších predstaviteľov by sa malo uskutočniť vo večerných hodinách.
Zákon z dielne zosnulého senátora
Očakáva sa, že Senát začne priamo v čase Zelenského návštevy hlasovať o dôležitom návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý dlhodobo presadzoval práve senátor Graham,
uviedol jeden zo zdrojov z prostredia senátnych asistentov.
Návrh tohto zákona sa v americkom parlamente prerokúval približne rok pred tým, ako Graham tento mesiac náhle zomrel. Jeho hlavným zámerom je radikálne znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré v konečnom dôsledku slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine.
Ústupky a obavy z Trumpových právomocí
Zákon však musel prejsť viacerými kompromismi a debata o ňom nie je zďaleka uzavretá. Kongresmani v rámci rokovaní pristúpili k nasledujúcim zmenám a postojom:
- znížili plánovanú výšku ciel na úroveň 100 percent,
- upustili od paušálnych 500 percent z pôvodného návrhu, aby vôbec získali dostatočnú politickú podporu pre schválenie zákona,
- v Kongrese návrh vyvolal značné obavy v súvislosti s možnými novými právomocami pre úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa.
Správu o plánovanom stretnutí amerických senátorov a hlasovaní priniesla v pondelok 27. júla tlačová agentúra TASR s odvolaním sa na informácie medzinárodnej agentúry Reuters.