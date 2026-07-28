Spojené štáty odštartovali komplexné prehodnocovanie svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Cieľom revízie je prinútiť európskych spojencov, aby prevzali hlavnú zodpovednosť za vlastnú obranu, keďže pozornosť Washingtonu sa čoraz viac presúva na Čínu. Krok prichádza aj v kontexte napätia okolo vojny s Iránom a ostrej kritiky amerického prezidenta na adresu európskych partnerov.
Spojené štáty začali v pondelok 27. júla oficiálne prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe, čo potvrdili viacerí americkí predstavitelia. Minister obrany USA Pete Hegseth svojim rezortným kolegom z NATO už v júni tohto roka avizoval, že Washington plánuje vykonať takúto hĺbkovú analýzu rozloženia svojich síl na starom kontinente.
Tlak na európsku sebestačnosť
K detailom a hlavným cieľom tohto strategického auditu sa vyjadril aj námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby.
Bude to skutočná revízia zameraná na zaistenie, aby sa NATO rýchlo a nezvratne uberalo smerom k tomu, že Európa prevezme hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Výsledkom tejto revízie bude zrýchlenie prechodu NATO k silnejšej, spravodlivejšej a udržateľnejšej aliancii,
uviedol Colby vo svojom vyhlásení k pripravovaným zmenám a budúcemu smerovaniu aliancie.
Kritika spojencov a presun pozornosti
Americký prezident Donald Trump pritom opakovane kritizuje európskych spojencov za ich vlažnú reakciu na jeho vojnu proti Iránu. Kľúčovými spormi a dôvodmi rastúceho amerického tlaku na partnerov v Európe sú najmä nasledujúce faktory:
- európske štáty odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas prebiehajúceho konfliktu s Iránom,
- šéf rezortu obrany Hegseth otvorene pohrozil znížením financovania Severoatlantickej aliancie, pokiaľ jej členovia nedosiahnu stanovené ciele výdavkov na obranu,
- pozornosť Spojených štátov sa v súčasnosti strategicky presúva z Európy primárne na zadržiavanie vplyvu Číny.
Washington tak dáva Európe jasne najavo, že si želá úplné prevzatie zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. V rámci tohto transformačného procesu už americký Pentagón spojencom oficiálne oznámil, že celosvetovo redukuje počet vojenských prostriedkov, ktoré doteraz dával k dispozícii pre spoločné operácie NATO. Informácie o zmenách v americkej vojenskej stratégii priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry AFP.