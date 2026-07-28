Sankcie Európskej únie proti Rusku už narazili na svoje limity a začínajú poškodzovať samotnú Európu. Tvrdí to Kremeľ v reakcii na najnovší sankčný balíček. Podľa Moskvy sa európsky priestor na ďalšie reštrikcie zužuje, pričom ostro kritizuje aj zaradenie Putinovho poradcu na čiernu listinu. Brusel napriek tomu avizuje pripravenosť tlak naďalej zvyšovať.
Sankcie Európskej únie (EÚ) proti Rusku začínajú podľa Kremľa čoraz výraznejšie zasahovať samotnú európsku ekonomiku a sociálnu oblasť. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok 27. júla vyhlásil, že priestor na prijímanie ďalších reštriktívnych opatrení sa pre EÚ postupne zužuje.
Všetko ďalšie už začína tvrdo dopadať na samotnú európsku ekonomiku a sociálnu sféru,
vyhlásil Peskov na margo európskej sankčnej politiky.
Miernejší balík a sankcie na vyjednávača
Členské štáty EÚ vo štvrtok 23. júla schválili v poradí už 21. balík sankcií voči Rusku v reakcii na jeho pokračujúcu agresiu proti Ukrajine. Konečná podoba balíka je však výrazne miernejšia než pôvodný návrh Európskej komisie. Počas niekoľkotýždňových rokovaní viaceré krajiny presadili zmiernenie niektorých opatrení alebo ich úplné vypustenie.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová medzitým ostro odsúdila rozhodnutie EÚ zaradiť na sankčný zoznam Vladimira Medinského, poradcu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten bol hlavným vyjednávačom Kremľa počas trilaterálnych mierových rokovaní ukrajinskej, ruskej a americkej delegácie vo februári tohto roka.
Oslabiť hospodárstvo a financovanie vojny
Moskva dlhodobo odmieta sankcie EÚ a označuje ich za nelegitímne z pohľadu medzinárodného práva. Európska únia naopak obhajuje svoje kroky a tvrdí, že cieľom reštriktívnych opatrení je dosiahnuť nasledujúce strategické méty:
- oslabiť ruské hospodárstvo,
- obmedziť schopnosť Kremľa financovať vojnu proti Ukrajine.
Brusel zároveň otvorene uvádza, že je pripravený pokračovať v zvyšovaní tlaku na Rusko ďalšími krokmi. Informácie o vyjadreniach ruských predstaviteľov a vývoji sankcií sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy ruskej štátnej agentúry TASS.