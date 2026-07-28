Česká poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia odhalila na pultoch ďalší falšovaný med. Tentoraz ide o kvetový med privátnej značky Clever, do ktorého boli umelo pridané priemyselné enzýmy. Hoci je značka Clever bežne dostupná aj u nás, slovenská pobočka siete Billa ubezpečuje, že túto konkrétnu šaržu na Slovensku nepredáva a ponúka med od overených lokálnych dodávateľov.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) zaradila kvetový med privátnej značky Clever medzi falšované potraviny. V laboratóriu v ňom našla enzýmy, ktoré sa v pravom mede prirodzene nevyskytujú. Výrobok pochádza z českej prevádzky, no značka Clever je bežnou privátnou značkou reťazca Billa aj na Slovensku.
Českí inšpektori odobrali vzorku 20. apríla tohto roka v predajni Billa v meste Veľké Meziříčí na Vysočine. Výsledok analýzy zverejnila inšpekcia na portáli Potraviny na pranýři v pondelok 27. júla.
Nejednalo sa o med. Vo výrobku sa vyskytovali enzýmy, ktoré sa prirodzene v mede nevyskytujú,
konštatuje SZPI vo svojom oficiálnom verdikte.
Ako nevyhovujúci parameter inšpekcia uvádza cudzie amylázy, konkrétne alfa-amylázu z bakteriálneho kmeňa Bacillus amyloliquefaciens. Ide o priemyselne produkovaný enzým, ktorý sa bežne používa pri spracovaní škrobu a výrobe sirupov, takže v pravom mede nemá čo robiť. Jeho prítomnosť patrí medzi typické indície nariedenia medu cukrovými sirupmi, čo je v súčasnosti najrozšírenejší spôsob falšovania tejto komodity.
Podrobnosti o odhalenom a stiahnutom výrobku:
- dátum minimálnej trvanlivosti na obale bol do 18. októbra 2027,
- výrobcom je česká spoločnosť Medokomerc z obce Čestín na Kutnohorsku,
- zistenie inšpekcie sa vzťahuje len na konkrétnu šaržu od českého dodávateľa, nie na celý sortiment značky.
Prelomová metóda testovania v Česku
Zistenie je výsledkom modernej laboratórnej metódy, ktorú SZPI spustila v roku 2025 ako vôbec prvý dozorný orgán v Európskej únii. Táto technológia dokáže spoľahlivo odlíšiť enzýmy, ktoré do medu vnesú samotné včely, od tých, ktoré sa doň dostali umelou priemyselnou cestou. Práve táto inovatívna metóda stojí za sériou podobných prípadov, ktoré v Česku vyplávali na povrch v posledných mesiacoch.
Slovenska sa už tento rok jeden z takýchto prípadov dotkol priamo. V júni SZPI označila za falšované dve šarže medu od slovenskej spoločnosti Medas zo Spišskej Novej Vsi, ktoré sa predávali v českých predajniach Kauflandu. Slovenský výrobca však vtedy výsledky rázne odmietol s tým, že jeho vlastné analýzy z nemeckých laboratórií prítomnosť cudzích amyláz nepotvrdili, a poukázal na to, že sporné šarže boli určené výhradne pre český trh. Prípad inšpekcia posunula aj do európskeho systému AAC, ktorý slúži na rýchlu výmenu informácií o podozreniach z falšovania potravín.
Reakcia slovenskej Billy a vplyv na zákazníkov
Značka Clever je privátnou značkou skupiny REWE, pod ktorú obchodná sieť Billa patrí, a na slovenských pultoch je veľmi bežne dostupná. Slovenská Billa však pre médiá jednoznačne uviedla, že konkrétny odhalený výrobok sa u nás nepredáva.
Predmetný výrobok sa na Slovensku nepredáva. Zákazníčkam a zákazníkom ponúkame med od overených slovenských dodávateľov,
vyhlásil hovorca spoločnosti Marek Kravjar.
Ani Štátna veterinárna a potravinová správa SR o stiahnutí tohto medu z trhu doposiaľ neinformovala a v jej pravidelnom prehľade nevyhovujúcich výrobkov sa neobjavuje.
Zákazníkom, ktorí majú doma kvetový med značky Clever, sa napriek tomu odporúča skontrolovať si na obale výrobcu a dátum minimálnej trvanlivosti. Odborníci zároveň pripomínajú dôležitý kontext problému: falšovanie medu je závažným porušením predpisov o zložení a označovaní potravín, nepredstavuje však priame zdravotné riziko. Zákazník v takom prípade dopláca na to, že platí cenu medu za produkt, ktorý reálne z pohľadu legislatívy medom nie je.