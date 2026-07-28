Kontroverzní influenceri Andrew a Tristan Tateovci zostávajú aj naďalej v americkej väzbe. Súd v Miami rozhodol o ich zadržaní na minimálne ďalšie dva týždne, kým sa neuskutoční kľúčové pojednávanie o ich vydaní do Spojeného kráľovstva. Bratia tam čelia mimoriadne vážnym obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania.
Influenceri Andrew a Tristan Tateovci ostanú v americkej väzbe ešte najmenej dva týždne až do ďalšieho pojednávania o ich vydaní do Spojeného kráľovstva. Obvinení muži sa v pondelok 27. júla pred súd osobne nedostavili. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 13. augusta.
Bratov zadržali vo štvrtok 18. júla v Miami na základe oficiálnej žiadosti britskej prokuratúry o ich urýchlené vydanie.
Boj o dokumenty a línia obhajoby
Ich advokáti aktuálne žiadajú americkú vládu, aby im bezodkladne poskytla dokumenty o vydaní priamo od britských úradov. Obhajoba sa snaží proces spomaliť a spochybniť dôkazy protistrany.
Nemajú nič iné ako obvinenia. Teraz je to len ich slovo proti nášmu slovu,
uviedol na margo britskej žiadosti ich americký právny zástupca Joseph McBride.
Andrew Tate a jeho brat Tristan, obaja bývalí profesionálni kickboxeri, majú milióny sledovateľov na rôznych sociálnych sieťach. Množstvo fanúšikov, najmä z radov mladých mužov a chlapcov, si získali predvádzaním životného štýlu plného luxusu, drahých áut a otvorenej nenávisti voči ženám.
Dlhodobé problémy so zákonom
Bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Ich závažné problémy so zákonom sa ťahajú už niekoľko rokov a zahŕňajú viacero európskych krajín. Ich doterajšia kriminálna a právna genéza vyzerá nasledovne:
- v roku 2016 sa presťahovali do Rumunska,
- tam ich v roku 2022 zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom sexuálneho vykorisťovania,
- tento rumunský prípad doteraz výrazne nepokročil vzhľadom na pretrvávajúce právne a procesné nezrovnalosti,
- v roku 2024 na nich na podnet britskej polície vydali európsky zatykač.
Doterajšie obvinenia v Británii súvisia s podozrením zo zneužívania žien v rokoch 2012 až 2015 v oblasti severne od Londýna, kde bratia vyrastali. Ich právnici uviedli, že muži akúkoľvek vinu rázne popierajú. Bratia Tateovci neustále odmietajú obvinenia zo zneužívania a obchodovania s ľuďmi s tvrdením, že ich násilné a mizogýnne výroky boli účelovo vytrhnuté z kontextu, prípadne boli mienené len ako internetový žart. Informácie o vývoji prípadu priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AP.