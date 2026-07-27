Francúzsko bojuje s jedným z najničivejších lesných požiarov od druhej svetovej vojny, ktorý už zasiahol rozsiahle územia na juhozápade krajiny a vyhnal z domovov státisíce ľudí. Do boja s ohnivým živlom v regióne Gironde sú nasadené tisíce hasičov vrátane medzinárodnej pomoci, pričom situáciu na mieste osobne skontroloval aj prezident Emmanuel Macron. Extrémne horúčavy však záchranné práce naďalej komplikujú.
Do postihnutej oblasti pri meste Bordeaux na juhozápade Francúzska pricestoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Počas návštevy koordinačného centra záchranných zložiek vyzval hasičov, aby zostali silní, a tlmočil im odhodlanie celej krajiny.
Túto bitku spoločne vyhráme. Vzdorujeme úplne bezprecedentnému požiaru. Nasledujúce týždne budú náročné,
skonštatoval prezident a ocenil nasadených záchranárov, ktorým sa v pondelok 27. júla po niekoľkých dňoch podarilo zastaviť ďalšie šírenie plameňov. Zároveň však upozornil, že situácia ešte nie je pod úplnou kontrolou.
Kríza v regióne Gironde a pomoc zo zahraničia
V regióne Gironde pokračuje masívny boj s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý tamojšie úrady označujú za najhoršiu krízu súvisiacu s požiarmi od druhej svetovej vojny. Zdrvujúce dopady živlu ilustrujú nasledujúce fakty:
- oheň už zasiahol územie štvornásobne väčšie ako hlavné mesto Paríž,
- živel prinútil približne 220-tisíc ľudí opustiť svoje domovy,
- do hasenia sú nasadené tisíce hasičov s podporou lietadiel a vrtuľníkov,
- priamo na mieste pomáhajú s cisternami s vodou aj miestni poľnohospodári a ťažká technika vytvára ochranné pásy bez vegetácie.
Regionálne úrady uviedli, že situácia sa počas noci na pondelok celkovo stabilizovala a nebolo potrebné nariaďovať ďalšie evakuácie. V oblasti však preventívne zostávajú uzavreté detské tábory aj rekreačné zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím, aby úrady odradili turistov od návštevy na začiatku hlavnej dovolenkovej sezóny.
Pomoc Francúzsku, ale aj susednému Španielsku, ktoré rovnako zápasí s mimoriadne rozsiahlymi požiarmi, poskytlo už približne desať štátov vrátane Slovenska. Obe zasiahnuté krajiny museli doteraz evakuovať spolu viac ako 330-tisíc ľudí.
Extrémne horúčavy ako hlavná príčina
Úsilie hasičov komplikuje fakt, že do Európy mieri ďalšia vlna horúčav. Meteorológovia predpovedajú, že teploty na juhozápade Francúzska v utorok 28. júla presiahnu 35 stupňov Celzia a v stredu 29. júla môžu byť ešte výrazne vyššie.
Podľa predstaviteľov súvisí výnimočný rozsah týchto požiarov práve s vlnami horúčav, ktoré prišli tento rok nezvyčajne skoro a kriticky vysušili lesy aj porasty. Španielsky premiér Pedro Sánchez k celej situácii podotkol, že nejde o izolované udalosti, ale o priamy dôsledok klimatickej krízy. Tá podľa jeho slov spôsobuje častejšie horúčavy a ešte ničivejšie lesné požiare. Správu o krízovej situácii priniesla tlačová agentúra TASR na základe informácií od medzinárodnej agentúry AP.