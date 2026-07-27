Americký prezident Donald Trump sa rozhodol dočasne zastaviť vojenské operácie proti Iránu a uprednostniť diplomatické riešenie. Urobil tak na naliehanie medzinárodných sprostredkovateľov, ktorí sa snažia o oživenie jadrovej dohody a uvoľnenie napätia v regióne. Šéf Bieleho domu však varuje, že ak rokovania zlyhajú, Spojené štáty sú pripravené opäť kedykoľvek tvrdo udrieť.
Americký prezident Donald Trump v pondelok 27. júla v rozhovore pre spravodajský portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán výhradne na podnet mediátorov, aby dal ďalšiu šancu prebiehajúcim rokovaniam.
Intenzívne rokovania a hrozba sily
Aktuálne diplomatické snahy sú podľa portálu Axios zamerané na uzavretie novej strategickej dohody, ktorá by otvorila Hormuzský prieliv a obnovila rokovania o komplexnej nukleárnej dohode. Jednania prebiehajú predovšetkým medzi Iránom a Ománom, no aktívne sa na nich podieľajú aj ďalší medzinárodní aktéri:
- regionálne štáty Katar, Pakistan a Egypt,
- Trumpovi špeciálni vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Vedieme s Iránom veľmi intenzívne rokovania. Ak sa nepodarí dospieť k dohode, vrátime sa k veľmi razantným vojenským opatreniam,
uviedol Trump v rozhovore. Šéf Bieleho domu spočiatku zdôraznil, že nie je ochotný dať diplomacii veľa času a rozhovory musia podľa neho postupovať rýchlo. Neskôr však reportérom na palube prezidentského špeciálu Air Force One povedal, že je ochotný byť trpezlivý a verí, že existuje veľká šanca na úspech.
Tlak sprostredkovateľov a dostatok munície
Podľa vlastných slov prezident ešte v piatok 24. júla nariadil pozastavenie útokov na Irán, pretože ho o to medzinárodní aktéri vyslovene žiadali.
Všetci, ktorí jednajú s Iránom, ma prosili, aby som zastavil paľbu. Myslím si, že Irán chce skutočne dosiahnuť dohodu,
vysvetlil svoje prekvapivé rozhodnutie Trump.
S požiadavkou mediátorov súhlasil podľa svojich slov preto, že z nej USA síce nič nezískajú, ale reálne ani nič nestratia. Zároveň poznamenal, že ceny ropy od zastavenia amerických útokov klesli a akciový trh vzrástol. Na otázku novinárov, či nemá obavy z vyčerpania vojenských zásob, americký líder odvetil, že armáda má munície dostatok, a to viac, než by kedy mohli spotrebovať.
Trump plánuje o napätej situácii v Iráne hovoriť v utorok 28. júla s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý pricestuje na oficiálnu návštevu Bieleho domu.
Chystám sa s Bibim hovoriť o tom, že keby som nebol prezidentom, Irán by už teraz mal jadrové zbrane a Izrael by bol zničený,
vyhlásil sebavedomo americký prezident na záver. Informácie o pozastavení útokov a prebiehajúcich rokovaniach sprostredkovala tlačová agentúra TASR.