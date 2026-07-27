Ťažké nohy, opuchnuté členky a vystupujúce žily: horúce letné dni sú pre žilový systém najnáročnejším obdobím roka. Teplo cievy rozširuje, zhoršuje prácu žilových chlopní a podľa angiológov v lete stúpa aj výskyt nebezpečnej trombózy. Dobrá správa znie, že väčšine ťažkostí sa dá uľaviť jednoduchými návykmi; dôležité je však vedieť, kedy už nejde o nepohodlie, ale o stav pre lekára.
Chronické žilové ochorenie patrí k najrozšírenejším civilizačným ťažkostiam vôbec; po šesťdesiatke sa kŕčové žily týkajú dvoch tretín žien a tretiny mužov a čoraz častejšie trápia aj mladších. Mnohí pritom o svojom probléme nevedia. „Mnohí pacienti si myslia, že keď nemajú viditeľné kŕčové žily, tak nemajú chronické žilové ochorenie,“ upozorňuje všeobecná lekárka Diana Ganajová. Prvými signálmi totiž nebývajú vystupujúce uzly, ale pocit ťažkých a unavených nôh, napätie, večerné opuchy členkov, svrbenie kože či nočné kŕče v lýtkach.
Prečo sa žily ozývajú práve v teple
Vysvetlenie je fyziologické. Teplo cievy rozširuje; v rozšírených žilách sa žilové chlopne, ktoré fungujú ako spätné ventily, dovierajú horšie, návrat krvi k srdcu sa spomaľuje a krv sa hromadí v nohách. Rastie tlak na cievne steny, nohy opúchajú a existujúce kŕčové žily sa zhoršujú. K tomu sa v lete pridáva dehydratácia, ktorá zahusťuje krv, dlhé sedenie pri cestách na dovolenku a sedavý režim v horúčavách. Angiologička Katarína Vavrovičová z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb upozorňuje, že práve pre túto kombináciu postihuje hlboká žilová trombóza v lete viac ľudí ako v iných ročných obdobiach.
Letná prvá pomoc: chlad, pohyb a nohy hore
Domáca starostlivosť stojí na troch pilieroch. Prvým je chlad: ranné a večerné osprchovanie nôh studenou vodou, vždy smerom od chodidiel nahor, sťahuje rozšírené cievy, zmierňuje opuchy a podporuje návrat krvi k srdcu. Z rovnakého dôvodu nohám v lete neprospieva dlhé vysedávanie na priamom slnku ani horúce kúpele. Druhým pilierom je poloha: aspoň raz či dvakrát denne si na chvíľu ľahnite a nohy si podložte nad úroveň srdca, čím klesne tlak v žilách. Tretím a najdôležitejším je pohyb: žily nemajú vlastnú pumpu a krv z nôh vytláča predovšetkým lýtkový sval. Pomáhajú prechádzky, plávanie, bicyklovanie aj obyčajné krúženie členkami počas sedenia; naopak, škodí dlhé nehybné státie a sedenie s prekríženými nohami. K tomu patrí dôsledný pitný režim, striedmosť s alkoholom a strážená hmotnosť, pretože nadváha tlak na žily zvyšuje.
Úľavu prinášajú aj kompresné podkolienky a pančuchy, ktoré cieleným tlakom, najsilnejším pri členku, zužujú rozšírené žily a pomáhajú chlopniam dovierať sa. V letných horúčavách je ich nosenie nepríjemné, preto ich odborníci odporúčajú nasadiť aspoň v situáciách, keď na tom najviac záleží: pri dlhom cestovaní, letoch a celodennom státí. Pri bežnej prevencii stačí najnižšia kompresívna trieda a ak človek nemá kŕčovú žilu na stehne, postačia podkolienky. Ľudia s poruchami tepnového prekrvenia by mali kompresiu vopred prebrať s angiológom. Na pocit ťažkých nôh existujú aj takzvané venofarmaká, lieky posilňujúce žilovú stenu, ktoré predpisuje už všeobecný lekár; ich výber a vhodnosť patrí do ambulancie, nie do internetovej diskusie.
Cesta na dovolenku: najrizikovejšie hodiny leta
Osobitnú pozornosť si zaslúži cestovanie. Podľa medzinárodných štúdií, ktoré cituje projekt Svetovej zdravotníckej organizácie, sa riziko žilovej trombózy po ceste dlhšej ako štyri hodiny približne zdvojnásobuje, a to v lietadle rovnako ako v aute či autobuse; absolútne riziko zdravého človeka je však nízke. Recept je jednoduchý: v lietadle vstať a prejsť sa každých 60 až 90 minút, v aute zastaviť každú hodinu a pol až dve, medzitým precvičovať lýtka a krúžiť členkami, piť vodu a vyhnúť sa alkoholu aj nadbytku kofeínu, ktoré odvodňujú. Rizikoví cestovatelia, teda ľudia s prekonanou trombózou, výraznými kŕčovými žilami, tehotné ženy či pacienti po operáciách, by mali pred dlhou cestou svoj stav prekonzultovať s lekárom a počas nej nosiť kompresiu.
Kedy prestáva byť ťažoba banalitou
Na záver to najdôležitejšie: rozlíšenie nepohodlia od nebezpečenstva. Pravidelne sa vracajúce opuchy, ťažké nohy a nočné kŕče sú dôvodom na návštevu všeobecného lekára, ktorý pacienta v prípade potreby odošle k angiológovi; vyšetrenie je neinvazívne a jeho základom je ultrazvuk žíl. Okamžitú pozornosť si však vyžaduje iný obraz: náhla bolesť alebo tlak v lýtku, spravidla len na jednej nohe, sprevádzané opuchom, sčervenaním či tŕpnutím. To sú varovné príznaky žilovej trombózy, ktorá sa musí riešiť bezodkladne, pretože uvoľnená zrazenina môže putovať do pľúc. Ak sa k ťažkostiam pridá náhla dýchavičnosť alebo bolesť na hrudníku, volajte tiesňovú linku 155 alebo 112.
Horúce leto teda žilám naozaj nepraje, no prekliatie z titulku sa dá z veľkej časti odčarovať: studenou vodou, pohybom, vyloženými nohami a pozornosťou k signálom vlastného tela. A keďže chronické žilové ochorenie sa časom samo nezlepšuje, najlepším letným rozhodnutím pre opakovane ťažké nohy je objednať sa na vyšetrenie. Tento text je informačný a nenahrádza lekársku starostlivosť.