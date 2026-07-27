Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje spotrebiteľov pred nebezpečným kuchynským riadom pôvodom z Číny. Zahraničné testy odhalili, že wok panvici predávanej v známej sieti predajní sa už pri prvom použití nebezpečne odlupuje povrchová vrstva. Úlomky z panvice môžu priamo kontaminovať jedlo, preto úrady vyzývajú ľudí, aby výrobok okamžite prestali používať a vrátili ho do obchodu.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nevyhovujúci výrobok na našom trhu, ktorým je tentoraz wok panvica z Číny. Závažným dôvodom varovania je nebezpečné odlupovanie vnútornej ochrannej vrstvy už pri úplne prvom použití panvice v domácnosti.
Identifikácia výrobku a výsledky testov
Oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostal slovenský úrad od kolegov z Rakúska prostredníctvom európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Inkriminovanú panvicu odborníci podrobili testovaniu na základe oficiálnej sťažnosti spotrebiteľa.
Kľúčové identifikačné údaje o nebezpečnom výrobku:
- označenie: Wok Pan Natural Kitchen, 28 cm,
- EAN kód a výrobné číslo: DNP12295731003421000000800126.
Samotné odborné testovanie potvrdilo, že povrchová vrstva panvice sa po prvom bežnom použití oddelila a pri ďalšom používaní sa naďalej odlupovala. V pripravovanom pokrme boli dokonca vizuálne viditeľné jej úlomky. Táto wok panvica tak môže za bežných podmienok používania výrazne a nepriaznivo ovplyvniť potraviny.
Stiahnutie z predaja a odporúčanie úradov
Nebezpečné výrobky boli masívne dodané do predajní Tedi vo viacerých európskych štátoch, vrátane Slovenskej republiky, kde sa predávali v období od 9. januára do 17. júla aktuálneho roka.
ÚVZ SR v súčasnosti v úzkej spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva intenzívne overuje proces stiahnutia tohto výrobku zo slovenského trhu. Úrad zároveň spotrebiteľom dôrazne odporúča, aby si spomínanú panvicu nekupovali, už zakúpené kusy v žiadnom prípade nepoužívali a prípadne ich priamo vrátili späť do miesta predaja. Informácie o zisteniach poskytol odbor komunikácie ÚVZ SR prostredníctvom tlačovej agentúry TASR.