Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa plánu a bude dokončená do konca júla. Očakávaný termín otvorenia prvých priestorov pre pacientov je začiatok roka 2028, pričom celkové náklady na tento špičkový zdravotnícky komplex sa vyšplhajú na stovky miliónov eur. Počas návštevy staveniska to potvrdil premiér s tým, že veľkú časť financií pokryje plán obnovy.
Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do záveru júla v presnom súlade s pôvodnými plánmi. Počas inšpekcie staveniska v pondelok 27. júla to oficiálne potvrdil predseda vlády Robert Fico zo strany Smer-SD. Časť nových moderných priestorov by mala byť pre pacientov otvorená začiatok roka 2028 a celá nemocnica v roku 2029.
Predseda vlády pri návšteve poďakoval vedeniu nemocnice i zástupcom Ministerstva zdravotníctva SR a výstavbu označil za fantastický úspech. Pripomenul, že stavebné práce sa začali ešte v máji 2024 a projekt bude po dokončení hrubej stavby ďalej pokračovať opláštením, prácami v interiéri a postupným technologickým zariaďovaním.
Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029 aj zostávajúca časť. Bude to nemocnica, ktorá bude mať 771 lôžok v najvyššom štandarde. Každá izba bude mať k dispozícii vlastné sociálne zariadenie. Ak si zoberieme, že tu bude 20 operačných sál, z nich mnohé budú robotické, a zhodnotíme spôsob prepravy materiálu, môžeme hovoriť o nemocnici porovnateľnej s akoukoľvek špičkovou nemocnicou v Európe a vo svete,
skonštatoval predseda vlády po obhliadke staveniska.
Rozdelenie objektov a špičkové vybavenie
Nová nemocnica pozostáva z dvoch hlavných objektov, ktoré prinesú komplexnú a špičkovú zdravotnú starostlivosť pre celé stredné Slovensko. Južný objekt je charakteristický pôdorysom v tvare písmena X, má tri podzemné a osem nadzemných podlaží. Severný objekt disponuje tromi podzemnými a siedmimi nadzemnými podlažiami. Rozľahlý komplex bude zahŕňať nasledujúce kľúčové pracoviská:
- centrum jednodňovej chirurgie, lôžkové oddelenia a operačné sály,
- jednotky intenzívnej medicíny či moderný urgentný príjem,
- administratívne priestory a gastronomickú sekciu,
- infekčný blok, pracoviská CT a RTG,
- vzdelávacie a simulačné centrum pre mladých medikov a budúcich zdravotníkov.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško z koaličnej strany Hlas-SD v tejto súvislosti pripomenul, že banskobystrická nemocnica bude slúžiť aj ako dôležité vedecko-výskumné pracovisko s rozsiahlou medzinárodnou spoluprácou, vďaka čomu v regióne vzniká skutočne komplexná infraštruktúra.
Financovanie a verejné obstarávania
Na výstavbu bolo z európskeho plánu obnovy vyčlenených vyše 350 miliónov eur. Zhotoviteľom stavby je stavebné združenie, pričom podľa premiéra má samotná hrubá stavba stáť približne 308 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch výrazne pribudnú výdavky na vnútorné vybavenie a moderné technológie, ktoré budú plynule hradené zo štátneho rozpočtu. Celkové náklady na projekt premiér Fico odhaduje na sumu 550 až 600 miliónov eur.
Okrem samotných stavebných prác budú v najbližšom období realizované aj viaceré verejné obstarávania, a to najmä na vybavenie. Ďalej sú to verejné obstarávania, ktoré budeme vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie,
poznamenala na záver generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková s tým, že dôležité CT zariadenia už inštitúcia úspešne vysúťažila a pripravuje sa na ďalšie fázy zariaďovania interiérov.