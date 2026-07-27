Maďarský premiér Péter Magyar vo svojom najnovšom prejave v parlamente ostro zaútočil na opozičnú stranu Fidesz a jej lídra Viktora Orbána. Kritika prichádza po Orbánovom nedávnom prejave v Rumunsku, kde obvinil súčasnú vládu z budovania autoritárskeho režimu. Extrémne napätie na politickej scéne podčiarkuje aj ohlásený zásah prokuratúry priamo v sídle Fideszu.
Ostrú kritiku maďarskej opozičnej strane Fidesz a jej predsedovi a expremiérovi Viktorovi Orbánovi adresoval v pondelok 27. júla predseda vlády Péter Magyar. Stalo sa tak v prejave pred otvorením mimoriadnej schôdze Národného zhromaždenia. Parlamentný prejav premiéra sa už tradične vysielal naživo na jeho oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook.
Obvinenia a varovania z letnej univerzity
Magyar vyhlásil, že Orbánov nedávny prejav na letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad (Tusnádfürdő) nepriniesol žiadne reálne odpovede na aktuálnu situáciu v krajine. Na 35. ročníku podujatia totiž expremiér adresoval súčasnej vláde sériu závažných obvinení:
- obvinil vládnu stranu z budovania autoritárskeho režimu, čistiek v štátnej správe a prenasledovania opozície,
- situáciu v Maďarsku prirovnal k zdevastovanej Venezuele bez ropy,
- vyzval na prechod od bežnej opozičnej politiky k politike odporu voči vládnej svojvôli a klamstvám,
- varoval pred nadchádzajúcimi jesennými úspornými opatreniami, ktoré má vládna strana Tisza zdôvodňovať zavádzaním eura,
- prisľúbil, že po opätovnom prevzatí moci Fidesz odškodní obete súčasného vládneho režimu.
Hanba, delírium a zásah prokuratúry
Magyar v prejave pred poslancami rázne odkázal, že Fidesz ako stranu už nemožno zachrániť a Orbánovo vystúpenie vyústilo do absolútnej frašky a nudy.
Namiesto konštruktívnych myšlienok expremiér v čoraz zmätenejšom politickom delíriu vysvetľoval svoju porážku. Konanie vášho zbabelého šéfa a vás samotných je hanba, hanba a hanba,
vyhlásil predseda maďarskej vlády, pričom Fidesz kritizoval aj za to, že toleruje neúspešného a skrachovaného vodcu.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu János Bóka v reakcii na Magyarove slová uviedol, že Orbán objektívne zhodnotil situáciu strany. Zdôraznil nevyhnutnosť odhaliť lži Tiszy, chrániť komunitu Fideszu a zakročiť proti vládnej svojvôli. To, či dokáže Fidesz vyvodiť dôsledky z volebnej prehry, posilniť a rozšíriť svoju komunitu, ukážu podľa neho konkrétne kroky v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
Bóka zároveň nečakane oznámil, že priamo v priestoroch frakcie Fideszu sa objavila prokuratúra, ktorá mieni zabaviť jej stranícke servery. Informácie o vyostrenej politickej situácii sprostredkoval spravodajca tlačovej agentúry TASR v Budapešti.