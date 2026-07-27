Proces v ostro sledovanej kauze Očistec pokračuje emotívnymi vyjadreniami obžalovaných. Bývalí vysokí funkcionári polície a ďalší aktéri zhodne odmietajú svedectvo kľúčového spolupracujúceho obvineného Bernarda S., ktorého označujú za klamára. Podpredseda parlamentu Tibor G. i exprokurátor Dušan K. hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní a škandalóznych praktikách pri príprave výpovedí takzvaných kajúcnikov.
Vyjadreniami obžalovaných k výpovedi svedka Bernarda S. pokračoval v pondelok 27. júla na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces v kauze Očistec. Tá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V pondelok pred súdom postupne vypovedal expolicajt Roman S. a po ňom aj súčasný podpredseda parlamentu Tibor G., ktorý v spomínaných rokoch zastával post prezidenta Policajného zboru.
Útoky na svedka a odmietanie viny
Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard S. vypovedal uplynulý týždeň počas troch pojednávacích dní ku všetkým 20 bodom obžaloby. V procese vystupuje ako spolupracujúci obvinený a je považovaný za jedného z kľúčových svedkov. Sám v piatich skutkoch kauzy Očistec vinu priznáva, v jednom ju popiera. Hovoril o ovplyvňovaní a zasahovaní do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch či o úplatkoch. Ako tvrdil, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a Tibora G. Tým vraj pravidelne podával podrobné správy o stave konania a postupe vyšetrovania.
Som nevinný, nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som nespáchal. Postupne sa ukazuje, ako sa prípad vyšetroval, že konali zaujatí vyšetrovatelia aj prokurátori. Čo ma však veľmi vyrušilo a čo považujem za možný koniec kajúcnikov na Slovensku, keby som to mal povedať filmovo, je to, ako vznikala jeho výpoveď, akým spôsobom sa pripravovala, čo všetko sa tam dialo. Považujem to za škandalózne,
reagoval Tibor G. na postup orgánov činných v trestnom konaní s tým, že tento svedok svojimi výpoveďami zapríčinil obvinenie množstva osôb a dlhé mesiace trvajúce väzby.
Kritika prokuratúry a zoznam nezrovnalostí
Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. zopakoval, že ani po výpovedi Bernarda S. sa nedozvedel nič podstatné. Skutky sú podľa neho formulované príliš všeobecne a on sám stále nevie, prečo sedí na lavici obžalovaných.
Minulý týždeň sám prokurátor priznal, že absolútne nevie konkretizovať skutok, z ktorého som obvinený šesť rokov. Dnes sme sa dozvedeli, že to, čo tu tri dni odznelo, že mal byť ovplyvňovaný výber znalca, znalecký posudok, mali byť dávané úplatky a tak ďalej, že také niečo vôbec neexistovalo. Je škandál, že prokuratúra drží naďalej takúto obžalobu,
vyhlásil Dušan K., ktorého vzápätí doplnil aj Norbert B. s tvrdením, že vyšetrovatelia si kajúcnikov kupovali za vymyslené historky.
Obhajca Marek Para, ktorý v procese okrem Tibora G. a Norberta B. zastupuje aj vysokých funkcionárov bývalej NAKA Mariána Z., Milana M. a Róberta K., zhrnul hlavné výhrady obhajoby do nasledujúcich bodov:
- Bernard S. si absolútne vymyslel okolnosti 50-tisícového úplatku, čo predstavuje základ nevieryhodnosti jeho výpovede,
- informácie svedka nesedia a v zásadných bodoch nesúhlasia s objektívnou realitou,
- svedok bol počas prípravného konania preukázateľne navádzaný na mnohé výpovede,
- prebiehali tzv. technické výsluchy, pri ktorých mu mali vyšetrovatelia priamo písať zápisnice.
Prokurátor Matej Izakovič sa nateraz odmietol bližšie vyjadriť k pondelňajším výpovediam obžalovaných. Obžaloba v kauze Očistec, v ktorej aktuálne figuruje 11 obžalovaných, sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa.