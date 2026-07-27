Slovenský kalendár by sa čoskoro mohol obohatiť o úplne nový pamätný deň. Poslanci koaličnej strany SNS predložili legislatívny návrh, na základe ktorého by si obyvatelia pripomínali Deň štátnej vlajky. Tvorcovia novely argumentujú historickým odkazom dobrovoľníckeho zboru z 19. storočia, pričom uisťujú verejnosť, že počet voľných dní by zostal nezmenený.
Zoznam pamätných dní by sa mohol čoskoro rozšíriť aj o Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý by v kalendári stabilne pripadal na 18. septembra. Vyplýva to z najnovšieho poslaneckého návrhu z dielne koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS), ktorým sa má novelizovať zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Tento návrh bol v pondelok 27. júla oficiálne zaradený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Historický odkaz a zmysel nového dňa
Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie slovenského dobrovoľníckeho zboru. Ustanovenie osobitného pamätného dňa má vytvoriť priestor na dôstojné každoročné pripomenutie jej historického a symbolického významu, najmä vo vzdelávacom, kultúrnom, občianskom a spoločenskom kontexte,
uviedli v spoločnom odôvodnení návrhu jeho politickí predkladatelia. Pod legislatívnou iniciatívou sú podpísaní nasledujúci poslanci národnej rady:
- Andrej Danko,
- Roman Michelko,
- Karol Farkašovský,
- Adam Lučanský.
Rýchla účinnosť a vplyv na voľno
Predkladatelia v dôvodovej správe zároveň jasne zdôraznili, že samotným ustanovením tohto nového pamätného dňa by sa nijako nezmenil okruh existujúcich štátnych sviatkov ani aktuálnych dní pracovného pokoja.
Z hľadiska legislatívneho procesu má novelizovaný zákon nadobudnúť účinnosť dňom svojho oficiálneho vyhlásenia. Túto expresne skoršiu účinnosť odôvodňujú poslanci tým, že pri použití bežnej všeobecnej legisvakancie by sa reálny účel právnej úpravy vo vzťahu k aktuálnemu roku 2026 mohol definitívne minúť, a sviatok by sa tak nestihol pripomenúť.