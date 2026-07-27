Skupina policajtov známa ako čurillovci čelí v kauze Kajúcnik ďalším obvineniam. Vyšetrovatelia im najnovšie pripisujú ovplyvňovanie svedka z prostredia zločineckej skupiny takáčovcov, ktorého mali učiť, ako má vypovedať o podpaľačstve. Ich obhajca obvinenia odmieta a avizuje podanie sťažnosti, zatiaľ čo policajná inšpekcia pre prebiehajúce vyšetrovanie odmieta poskytnúť bližšie detaily.
Policajtom Pavlovi Ď., Róbertovi M. a Branislavovi D., mediálne známym ako čurillovci, rozšírili obvinenie v ostro sledovanej kauze Kajúcnik o ďalší skutok. Na sociálnej sieti o tom verejnosť informoval ich advokát Peter Kubina. Spolu s nimi úrady obvinili aj právoplatne odsúdeného expolicajta Jána K.
Detaily nového obvinenia
Skutok má spočívať v tom, že jeden zo spolupracujúcich obvinených v trestnej veci takáčovcov mal byť eskortovaný z väzby, kde s ním počas eskorty mala byť vykonaná operatívna previerka zistenej informácie o podpálení objektu v Moste pri Bratislave. Vyšetrovateľ Kamas tvrdí, že počas tejto previerky mali operatívni pracovníci Národnej kriminálnej agentúry tohto obvineného učiť, ako má vypovedať a ktorý objekt má označiť ako ten, ktorý podpálil,
opísal Kubina podstatu najnovšieho obvinenia. Zároveň avizoval, že ak prokurátor nezruší obvinenie ex offo, podajú proti nemu v stanovenej zákonnej lehote sťažnosť.
Reakcia inšpekcie a genéza kauzy
Úrad inšpekčnej služby potvrdil, že štvorici policajtov bolo v pondelok 20. júla obvinenie rozšírené pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie, bližšie informácie týkajúce sa predmetného rozšírenia obvinenia poskytovať nebudeme,
spresnila k prípadu hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
V rámci rozsiahlej akcie Kajúcnik sa doteraz udiali nasledujúce kľúčové udalosti:
- Úrad inšpekčnej služby v utorok 3. marca zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu,
- išlo o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou,
- prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave následne podal návrh na väzobné stíhanie Jána Č. a Pavla Ď.,
- Mestský súd Bratislava I však v piatok 6. marca prepustil dvojicu policajtov zo zadržania na slobodu s odôvodnením, že prokurátor podal návrh na ich väzobné stíhanie na nepríslušný súd,
- Krajský súd v Bratislave na základe sťažnosti prokurátora napokon potvrdil správnosť argumentácie mestského súdu.
Informácie o aktuálnom vývoji vo vyšetrovaní priniesla tlačová agentúra TASR.