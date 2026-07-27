Moskva zatiaľ nemá žiadne konkrétne detaily o údajnom návrhu na mierové riešenie vojny na Ukrajine. Hovorca Kremľa označil správy o pripravovanom prímerí len za mediálne špekulácie a odmietol komentovať tvrdenia o plánovanom nasadení tisícok severokórejských vojakov. Kremeľ tak reaguje pred blížiacim sa stretnutím ukrajinského lídra s americkým prezidentom.
Rusko zatiaľ nedostalo žiadne konkrétne informácie o nových návrhoch možného mierového ukončenia vojny na Ukrajine, vyhlásil v pondelok 27. júla hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Odmietol sa tiež vyjadriť k tvrdeniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko sa od júna pripravuje prijať 30-tisíc severokórejských vojakov vo Voronežskej oblasti, ktorá bezprostredne susedí s Ukrajinou.
Návrh na prímerie a reakcia Moskvy
Podľa medializovaných informácií z minulého týždňa ukrajinskí a americkí predstavitelia viedli diskusie o návrhu na prímerie vo vzduchu v rusko-ukrajinskom konflikte, aby ho následne predložili Moskve. V utorok 28. júla sa so Zelenským vo Washingtone stretne americký prezident Donald Trump.
Je pravda, že sa táto informácia objavila pred pár dňami, ale zatiaľ ide len o špekulácie médií,
uviedol Peskov s tým, že konkrétne podrobnosti možného návrhu prímeria či akýchkoľvek nových iniciatív nie sú k dispozícii.
Podpora zo Severnej Kórey a plány na Donbase
Ukrajinský prezident v sobotu 25. júla vyjadril očakávanie, že Severná Kórea (KĽDR) podporí Rusko vo vojne na Ukrajine ďalšími tisícami vojakov a ťažkou výzbrojou. Patrí to podľa neho k plánovaniu Moskvy na nadchádzajúcu jeseň.
Nemyslím si, že je potrebné sa k tomuto vyjadrovať. Nie je na Zelenskom, aby hovoril o našich plánoch,
reagoval rázne hovorca Kremľa.
Trump nedávno vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený čoskoro uzavrieť dohodu, ktorá vojnu ukončí. Zdroje blízke Kremľu však tvrdia opak a upozorňujú na nasledujúce plány Moskvy:
- Putin bude pravdepodobne vojenský konflikt ďalej eskalovať,
- ruská armáda naďalej mieni dobyť aj zvyšné časti Donbasu.
Informácie o vyjadreniach hovorcu Kremľa a pripravovaných stretnutiach sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry Reuters.