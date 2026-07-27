Lekárske odborové združenie (LOZ) bije na poplach pre nespravodlivé financovanie slovenských nemocníc. Zatiaľ čo štátne zariadenia generujú stámiliónové dlhy, súkromné nemocnice napriek klesajúcej produktivite vykazujú obrovské zisky. Odborári na čele s Petrom Visolajským hovoria o neadekvátnych platbách od zdravotných poisťovní a pre situáciu sa obracajú priamo na Generálnu prokuratúru SR.
Lekárske odborové združenie sa obráti na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s podozreniami pri financovaní nemocníc. Združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných. Tým podľa odborárov klesá produktivita, ale zároveň im stúpajú príjmy. Lekári sa pritom odvolávajú na oficiálne údaje z Centra pre klasifikačný systém DRG. Predstavitelia LOZ o situácii informovali na tlačovej konferencii v pondelok 27. júla.
Rastúci dlh štátu a zisky súkromníkov
Predseda LOZ Peter Visolajský poukázal na to, že 12 štátnych nemocníc na Slovensku za minulý rok vyprodukovalo nový dlh vo výške 272 miliónov eur, pričom ich celkový dlh sa vyšplhal už na hrozivých 1,4 miliardy eur. Zároveň ostro odmietol tvrdenia, že by štátnym nemocniciam klesla produkcia.
Produkcia v štátnych nemocniciach stúpa napriek tomu, že celosvetovo počet hospitalizácií vo vyspelých krajinách klesá,
podotkol Visolajský, ktorý sa pritom odvolával na oficiálnu správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.
Produkcia podľa neho klesá najmä súkromným nemocniciam, ktoré sú však napriek tomu vysoko ziskové, hoci v konečnom dôsledku ošetria menej pacientov. Zisk súkromných nemocníc dosiahol za minulý rok podľa zverejnených údajov až 88 miliónov eur.
Nespravodlivé platby od poisťovní
Visolajský tiež kritizoval fakt, že súkromné nemocnice dostávajú od poisťovní nepomerne vyššie úhrady za zdravotnícke výkony ako tie štátne. Na rovnakých dátach potvrdzujúcich túto nerovnosť sa podľa neho zhodli kľúčové inštitúcie:
- Ministerstvo zdravotníctva SR,
- Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP),
- Najvyšší kontrolný úrad SR.
Spomínané inštitúcie sa zhodli, že štátne fakultné a univerzitné nemocnice sú dlhodobo podfinancované práve na úkor súkromných nemocníc. Tie dostávajú zo systému viac, ako by podľa reálnych výpočtov mali, čo je hlavným dôvodom vzniku obrovského dlhu na strane štátu.
Kritika ministra a podanie na prokuratúru
Podľa šéfa lekárskych odborov bolo minulý rok prvýkrát v histórii samostatnej republiky dostatok zdrojov na to, aby pokryli všetky náklady nemocníc a zabezpečili vyrovnaný rozpočet. Napriek tomu štátne nemocnice opäť vyprodukovali dlh.
Máme tu správu z ministerstva zdravotníctva, že ak by peniaze pre nemocnice boli rozdelené spravodlivo, tak sa nemuseli zadlžiť. Napriek tomu narástol dlh o 272 miliónov eur, ktorý budeme my platiť, a pán minister Kamil Šaško je ticho. Šokujúce je, že je ticho celá vláda, ktorá toto musí vedieť a ide o vládny dokument z ministerstva zdravotníctva,
zdôraznil Visolajský na adresu šéfa rezortu Kamila Šaška.
LOZ sa chce pre tieto závažné údaje bezodkladne stretnúť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Dôvodom schôdzky je prebrať ďalší právny postup, ako vo veci konať. Odborári chcú primárne zabezpečiť, aby sa peniaze z verejného zdravotného poistenia reálne použili na liečbu chorých pacientov a nekončili vo vreckách úzkej skupiny finančníkov.