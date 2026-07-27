Obetou brutálneho teroristického útoku na berlínsky pochod Pride je 65-ročná žena z Poľska, ktorá podujatie navštívila so svojou dcérou. Prípad vyvolal okamžitú reakciu poľskej diplomacie, ktorá rodine prisľúbila pomoc. Nemecká polícia zároveň potvrdila, že zradikalizovaného útočníka po rozsiahlom pátraní zastrelila. Dvadsaťjedenročný islamista podľahol zraneniam po tom, čo pri zatýkaní zaútočil na strážcov zákona.
V prípade jedinej obete, ktorá zahynula v sobotu 25. júla počas útoku automobilom na berlínsky pochod Pride, ide o 65-ročnú ženu z Poľska. Občianka pochádzajúca z Varšavy bola na podujatí v nemeckej metropole spolu so svojou dcérou, ktorá síce pri útoku utrpela zranenia, ale tragédiu prežila.
Reakcia poľskej diplomacie a stav zranených
Na tragickú informáciu v pondelok 27. júla oficiálne reagoval hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior. Vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti X neskrýval pobúrenie z činu nemeckého občana.
Sme šokovaní a hlboko zarmútení správou, že obeťou tragického útoku v Berlíne bola poľská občianka. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym zosnulej. Poľský konzul v Berlíne zostáva v kontakte s nemeckými úradmi a poskytne rodine potrebnú konzulárnu podporu,
napísal Wewior vo verejnom vyhlásení.
Zranenia podľa berlínskej polície utrpelo ďalších 29 osôb. Niekoľko zranených sa bezprostredne po útoku nachádzalo v život ohrozujúcom stave, v nedeľu 26. júla sa však ich zdravotný stav podarilo lekárom stabilizovať.
Zneškodnenie teroristu a jeho radikalizácia
Strojca útoku po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa s mačetou vrhol aj na okoloidúcich. O podrobnostiach informoval nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Hlavného podozrivého, ktorým bol 21-ročný Abdul Ballout, policajti nakoniec v nedeľu večer úspešne vypátrali. Muža pri zásahu postrelili po tom, čo na nich počas potýčky nebezpečne zaútočil. Zraneniam na mieste podľahol.
Berlínska prokuratúra potvrdila správy o tom, že mladý podozrivý sa v uplynulých mesiacoch výrazne radikalizoval. Kriminálny a osobný profil útočníka dopĺňajú nasledujúce závažné fakty:
- v roku 2025 sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS),
- v máji tohto roka ho odsúdili na podmienečný trest rok a desať mesiacov väzenia za prípravu násilného protištátneho činu, proti čomu však podala prokuratúra námietku,
- bol plnoprávnym občanom Nemecka, pričom sa narodil priamo v Berlíne v roku 2005,
- nemecké občianstvo získala jeho libanonská matka ešte v roku 2002.
Správu o identite obete, reakcii úradov a dolapení páchateľa priniesla tlačová agentúra TASR na základe informácií od poľskej agentúry PAP a nemeckého denníka Bild.