Ústava Slovenskej republiky striktne definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy, čo podľa predsedu vlády znemožňuje uznanie a zápis zväzkov osôb rovnakého pohlavia do domácej matriky. Premiér tak reagoval na kroky generálneho prokurátora, ktorý upozornil na nečinnosť rezortu vnútra pri žiadostiach o uznanie takýchto manželstiev uzavretých v zahraničí. Ministerstvo vnútra vzápätí potvrdilo, že na zápis chýba právny základ.
Ústava SR neumožňuje na Slovensku uznanie manželstva homosexuálnych párov a ich zápis do matriky, pretože podľa ústavy je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Uviedol to premiér Robert Fico, líder strany Smer-SD, vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti.
Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov,
ozrejmil Fico postoj štátnych orgánov k požiadavkám na uznávanie zväzkov zo zahraničia.
Upozornenie od generálneho prokurátora
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok 21. júla na ministerstvo vnútra dve formálne upozornenia prokurátora. Dôvodom tohto kroku bola nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v susednom Rakúsku do osobitnej matriky. Tieto žiadosti totiž ministerstvo nevybavilo v stanovenej zákonnej lehote.
Rezort vnútra je podľa generálneho prokurátora v takýchto prípadoch povinný konať a dodržať nasledujúci postup:
- bez zbytočného odkladu rozhodnúť o podaných žiadostiach,
- žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, ktorým je vykonanie zápisu do osobitnej matriky,
- alebo ich oficiálne informovať o odmietnutí vykonania tohto zápisu.
Žilinka podľa vyjadrenia premiéra urobil len to, čo mu striktne hovorí zákon.
Stanovisko rezortu vnútra
Samotné ministerstvo k celej situácii skonštatovalo, že na vykonanie zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ.
Inštitúcia sa pritom odvolala na Ústavu SR, ktorá jasne ustanovuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Táto definícia je podľa zástupcov ministerstva plne premietnutá aj do zákona o rodine. Informácie vychádzajú z oficiálnych vyjadrení predsedu vlády a stanovísk dotknutých štátnych orgánov.