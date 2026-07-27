Slovensko čaká nepokojné počasie. Kým na západe krajiny meteorológovia varujú pred silným nárazovým vetrom, ktorý môže komplikovať dopravu a pobyt vonku, východné okresy sa musia naďalej pripravovať na intenzívne búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre obe hrozby varovania prvého stupňa.
V niektorých okresoch na západnom Slovensku platí v pondelok 27. júla výstraha prvého stupňa pred silným vetrom. Ten môže podľa predpovedí meteorológov v nárazoch dosiahnuť nebezpečnú rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.
Zasiahnuté regióny a trvanie výstrah
Výstraha pred silným vetrom platí predbežne do 16.00 h. Varovanie je vydané pre nasledujúce oblasti západného Slovenska:
- v celom Bratislavskom kraji,
- vo väčšine okresov Nitrianskeho kraja,
- vo väčšine okresov Trnavského kraja.
Búrky na východe
Na opačnom konci republiky je meteorologická situácia odlišná. V Košickom kraji a Prešovskom kraji zároveň naďalej platia výstrahy pred lokálnymi búrkami. Toto varovanie pred nepriaznivými javmi na východe potrvá predbežne až do 20.00 h. Informácie o aktuálnych meteorologických výstrahách zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom oficiálnom webe.