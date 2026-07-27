Slovenský prezident Peter Pellegrini odštartoval dôležitú trojdňovú štátnu návštevu Číny, ktorá je prvou cestou hlavy štátu do tejto ázijskej veľmoci po dlhých šestnástich rokoch. Okrem kľúčového rokovania s prezidentom Si Ťin-pchingom ho čakajú stretnutia s ďalšími najvyššími predstaviteľmi a návštevy moderných technologických centier. Cieľom cesty je predovšetkým posilnenie vzájomného obchodu a prilákanie nových investícií.
Prezident Slovenskej republiky (SR) Peter Pellegrini pricestoval v pondelok 27. júla do čínskej metropoly Peking na trojdňovú štátnu návštevu. Tá sa koná na oficiálne pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Na letisku slovenskú hlavu štátu slávnostne privítal minister kultúry a cestovného ruchu Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) Sun Jie-li.
Kľúčové rokovania a ekonomická spolupráca
Kľúčovým bodom programu bude rokovanie prezidenta SR s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom. Prezidenti sa budú venovať ďalšiemu rozvoju slovensko-čínskych vzťahov, možnostiam posilnenia hospodárskej spolupráce, ako aj aktuálnym medzinárodným otázkam spoločného záujmu,
priblížili z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR hlavné ciele diplomatickej misie.
Pellegrini sa v rámci cesty okrem hlavy štátu stretne aj s ďalšími najvyššími politickými predstaviteľmi a absolvuje sprievodný program zameraný na moderné technológie. Jeho itinerár zahŕňa nasledujúce body:
- rokovanie s premiérom ČĽR Li Čchiangom,
- stretnutie s predsedom Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim,
- návštevy významných ázijských centier technologických inovácií.
Historický míľnik po 16 rokoch
Aktuálna cesta do Pekingu je v poradí piatou návštevou slovenského prezidenta v Číne od vzniku samostatného Slovenska, pričom ide o prvú takúto štátnu návštevu po dlhých 16 rokoch.
Predstavuje významný impulz pre ďalšie prehlbovanie slovensko-čínskych vzťahov a rozvoj spolupráce v oblastiach obchodu, investícií, inovácií či moderných technológií,
dodali zástupcovia KP SR na margo očakávaných prínosov cesty. Informácie o príchode prezidenta a jeho programe sprostredkovala tlačová agentúra TASR.