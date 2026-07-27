Boj s infláciou sa ešte zďaleka nekončí. Hoci Európska centrálna banka v júli ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír varuje pred možným ďalším zdražovaním. Dôvodom sú pretrvávajúce riziká spojené s cenami energií a geopolitickým napätím v Perzskom zálive, ktoré si podľa neho vyžiadajú ešte aspoň jedno zvýšenie sadzieb.
Pre pretrvávajúce inflačné riziká bude musieť Európska centrálna banka (ECB) aspoň raz zvýšiť úrokové sadzby. V reakcii na júlové rozhodnutie ECB ponechať úrokové sadzby nezmenené to v oficiálnom komentári uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.
Riziká z Perzského zálivu a ceny energií
Ponechať sadzby v júli bez zmeny bolo správne a uvážené rozhodnutie. Zároveň však treba otvorene povedať, že sa boj s infláciou zrejme ešte neskončil. Aj naďalej si myslím, že v rámci postupnej a uváženej reakcie na spomínané inflačné riziká budeme musieť sadzby zvýšiť ešte aspoň raz. A to aj v prípade, že sa situácia čiastočne zlepší,
uviedol Kažimír k menovej politike.
Rizikom je podľa guvernéra najmä konflikt v Perzskom zálive a jeho priamy vplyv na ceny energií. Vplyv tohto energetického šoku na celkovú infláciu sa pritom ešte naplno neprejavil. Efekt drahších energií sa totiž naďalej postupne šíri ekonomikou, a to prostredníctvom nasledujúcich faktorov:
- zvyšovania obchodných marží,
- zvýšených inflačných očakávaní samotných domácností či firiem,
- vplyvu na ceny ďalších spotrebných tovarov a služieb,
- následných mzdových požiadaviek zamestnancov.
Ostražitosť bankárov a septembrové rozhodnutie
Pozornosť európskej inštitúcie sa preto v súčasnosti sústreďuje najmä na trvalejšie dôsledky tohto energetického šoku. Bankári podľa Kažimíra zostávajú mimoriadne ostražití a sú pripravení urobiť všetko potrebné pre zabezpečenie dlhodobej cenovej stability v eurozóne.
Najbližšie týždne môžu priniesť množstvo zvratov. No na to, aby som v septembri nepodporil ďalšie zvýšenie sadzieb, by nové ekonomické údaje museli veľmi presvedčivo ukázať, že inflačné riziká ustupujú. Rovnako by to musel potvrdiť aj geopolitický vývoj,
dodal na záver šéf NBS a jasne tak naznačil svoj postoj pred blížiacim sa jesenným zasadnutím.