Česká republika čelí rozsiahlemu bezpečnostnému poplachu. Polícia preveruje hromadnú vyhrážku o uložení bômb v stovkách budov, od úradov až po nákupné centrá. Strážcovia zákona však upokojujú verejnosť a prebiehajúce kontroly nenarúšajú bežnú prevádzku, keďže celkové riziko hodnotia ako nízke.
Česká polícia intenzívne preveruje oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému približne v 400 budovách naprieč celou krajinou. Medzi adresátmi týchto poplašných správ sú najmä rôzne štátne úrady a rušné obchodné centrá. O rozsiahlom vyšetrovaní informovalo v pondelok 27. júla Policajné prezídium ČR prostredníctvom sociálnej siete X.
Kontroly bez paniky a nízke riziko
Vyšetrovatelia ihneď po prijatí správ spustili štandardné bezpečnostné protokoly, no situáciu sa snažia upokojiť.
Dnes ráno sme prijali oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému v budovách naprieč celou republikou. Prevádzkovateľov postupne kontaktujeme a kontroly prebiehajú za bežnej prevádzky. Na základe doterajšieho preverovania hodnotíme relevanciu vyhrážky ako nízku,
napísala polícia vo svojom oficiálnom vyhlásení a zároveň vyzvala všetkých ďalších adresátov, ktorí podobnú poplašnú správu dostali, aby ju bezodkladne kontaktovali.
Policajný zbor v súvislosti s týmto prípadom zdôrazňuje nasledujúce kľúčové fakty pre verejnosť:
- vyhrážka sa týka zhruba štyroch stoviek rôznych adries,
- napriek vysokému počtu cieľov prebiehajú bezpečnostné prehliadky za bežnej prevádzky bez nutnosti rozsiahlych evakuácií a šírenia paniky,
- relevancia hrozby je na základe doterajšieho operatívneho preverovania hodnotená ako veľmi nízka.
Informácie o hromadnej hrozbe priamo z Prahy sprostredkovala tlačová agentúra TASR.