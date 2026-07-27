Česká republika čelí rozsiahlemu bezpečnostnému poplachu. Polícia preveruje hromadnú vyhrážku o uložení bômb v stovkách budov, od úradov až po nákupné centrá. Strážcovia zákona však upokojujú verejnosť a prebiehajúce kontroly nenarúšajú bežnú prevádzku, keďže celkové riziko hodnotia ako nízke.

Česká polícia intenzívne preveruje oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému približne v 400 budovách naprieč celou krajinou. Medzi adresátmi týchto poplašných správ sú najmä rôzne štátne úrady a rušné obchodné centrá. O rozsiahlom vyšetrovaní informovalo v pondelok 27. júla Policajné prezídium ČR prostredníctvom sociálnej siete X.

Kontroly bez paniky a nízke riziko

Vyšetrovatelia ihneď po prijatí správ spustili štandardné bezpečnostné protokoly, no situáciu sa snažia upokojiť.

Dnes ráno sme prijali oznámenie o hromadnej vyhrážke uloženia nástražného výbušného systému v budovách naprieč celou republikou. Prevádzkovateľov postupne kontaktujeme a kontroly prebiehajú za bežnej prevádzky. Na základe doterajšieho preverovania hodnotíme relevanciu vyhrážky ako nízku,

napísala polícia vo svojom oficiálnom vyhlásení a zároveň vyzvala všetkých ďalších adresátov, ktorí podobnú poplašnú správu dostali, aby ju bezodkladne kontaktovali.

Policajný zbor v súvislosti s týmto prípadom zdôrazňuje nasledujúce kľúčové fakty pre verejnosť:

  • vyhrážka sa týka zhruba štyroch stoviek rôznych adries,
  • napriek vysokému počtu cieľov prebiehajú bezpečnostné prehliadky za bežnej prevádzky bez nutnosti rozsiahlych evakuácií a šírenia paniky,
  • relevancia hrozby je na základe doterajšieho operatívneho preverovania hodnotená ako veľmi nízka.

Informácie o hromadnej hrozbe priamo z Prahy sprostredkovala tlačová agentúra TASR.