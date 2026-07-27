Demokratickú republiku Kongo sužuje 17. epidémia nebezpečného infekčného ochorenia ebola, ktorá naberá na sile. Úrady hlásia už viac ako 3-tisíc potvrdených prípadov nákazy a vyše 1350 obetí. Situáciu vo vojne zmietanom regióne výrazne zhoršujú aj štrajky zdravotníckeho personálu, zatiaľ čo vedci z Oxfordskej univerzity zrýchľujú testovanie nových experimentálnych vakcín.
V rámci v poradí už sedemnástej epidémie infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) evidujú zdravotníci viac než 3-tisíc potvrdených prípadov nakazenia a 1354 obetí. O extrémnej rýchlosti šírenia svedčí fakt, že za uplynulých desať dní pribudlo približne tisíc nových prípadov nákazy.
Príčiny prudkého nárastu a ohniská nákazy
Najnovšia epidémia drasticky zasiahla východ KDR, ktorý dlhodobo sužujú ozbrojené konflikty a násilie. Podľa oficiálnych údajov zaznamenali v piatich provinciách celkovo 3075 prípadov. Hranicu 2-tisíc prípadov pritom nákaza prekročila len 15. júla. Úrady tento prudký nárast pripisujú najmä lepšiemu odhaľovaniu ochorenia a masívnemu testovaniu.
Kľúčové fakty o aktuálnom šírení vírusu podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO):
- epidémiu v krajine vyhlásili 15. mája,
- spôsobuje ju kmeň vírusu eboly s názvom Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba,
- takmer 90 percent prípadov evidujú v severovýchodnej provincii Ituri,
- najviac zasiahnutá oblasť bezprostredne susedí s Južným Sudánom a Ugandou.
Epidémia môže trvať ešte niekoľko mesiacov,
varovali medzinárodní odborníci s tým, že situáciu na mieste katastrofálne komplikujú štrajky zdravotníkov. Tí požadujú vyplatenie dlžných miezd a v niektorých nemocniciach svojimi protestmi narušili plynulý boj proti šíreniu nákazy.
História eboly a nádej vo vakcíne
Prvá epidémia eboly v KDR vypukla v roku 1976. Väčšinu z doterajších sedemnástich epidémií spôsoboval ebolavírus Zaire, zatiaľ čo iné, vrátane epidémie v roku 2012 a súčasnej krízy, zapríčinil práve vírus Bundibugyo. Toto ochorenie sa prenáša kontaktom s telesnými tekutinami a môže spôsobiť krvácavú hemoragickú horúčku. Za posledných 50 rokov zomrelo na toto ochorenie v Afrike viac ako 15-tisíc ľudí.
Vedci sa v súčasnosti intenzívne snažia vyvinúť účinné vakcíny a liečbu proti prebiehajúcemu kmeňu. Oxfordská univerzita v piatok 24. júla oznámila, že prvá skupina dobrovoľníkov už dostala experimentálnu vakcínu zameranú práve na Bundibugyo. Ďalšie kandidátne vakcíny sú v procese prípravy na klinické skúšky a vo vývoji sú aj dve potenciálne liečby. Zdrvujúce štatistiky o postupe nákazy priniesla v pondelok 27. júla tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na lokálne úrady.