Benátky hlásia obrovský úspech vo výbere vstupných poplatkov pre turistov. Len za tento rok pribudlo do mestskej kasy už viac ako päť miliónov eur od státisícov jednodňových návštevníkov. Odstupňovaný systém cien s využitím moderných technológií pomáha radnici lepšie zvládať obrovský nápor turistov a v blízkej budúcnosti by sa mohol stať úplne trvalým opatrením.
Historické Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako päť miliónov eur. Poplatok je striktne povinný pre všetkých jednodňových návštevníkov vstupujúcich do talianskeho mesta v čase medzi 8.30 a 16.00 h. Podľa oficiálnych údajov, ktoré mesto zverejnilo v nedeľu 26. júla, zaplatilo vstupné celkovo približne 650-tisíc ľudí.
Odstupňovaný systém a digitálna kontrola
Vstupné sa v aktuálnej sezóne vyberalo počas 60 vybraných dní v období od 3. apríla do 26. júla. Výška poplatku sa odvíjala od toho, s akým predstihom si turisti svoj vstup záväzne rezervovali:
- základný päťeurový poplatok sa týkal návštevníkov, ktorí zaplatili najmenej štyri dni pred príchodom,
- turisti, ktorí si rezervovali vstup neskôr, museli zaplatiť zvýšenú sadzbu desať eur,
- návštevníci museli vopred zaplatiť prostredníctvom digitálneho QR kódu, ktorý sa následne kontroloval priamo pri vstupe do mesta.
Hlavným cieľom tohto odstupňovania je podľa radnice podporiť skoré rezervácie a celkovo zlepšiť riadenie masívneho toku návštevníkov v preplnených uliciach na vode.
Rastúce príjmy a plánované výnimky
Mestská správa uviedla, že na základe doteraz získaných skúseností čoskoro rozhodne o prípadnom trvalom spoplatnení vstupu. Z povinnosti platiť sú momentálne oslobodené viaceré skupiny osôb:
- obyvatelia regiónu Benátsko,
- študenti tamojších škôl a univerzít,
- ľudia pravidelne dochádzajúci za prácou.
Počet spoplatnených dní a vybraná suma sa postupne zvyšujú. Kým v roku 2024 sa vstupné vyberalo iba 29 dní a Benátky na ňom vybrali približne dva milióny eur, v roku 2025, keď bolo spoplatnených 54 dní, príjmy vzrástli už na zhruba 5,5 milióna eur. Správu o bilancii turistickej sezóny priniesla tlačová agentúra TASR na základe informácií od medzinárodnej agentúry DPA.