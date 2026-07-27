Lietadlo smerujúce z Talianska do USA muselo predčasne prerušiť svoj let a núdzovo zosadnúť v Írsku. Dôvodom bola nečakaná zdravotná indispozícia väčšiny palubného personálu, ktorej mal podľa dostupných informácií predchádzať neznámy zápach šíriaci sa na palube. Záchranári po pristátí ošetrovali nielen posádku, ale aj jedného cestujúceho.
Lietadlo Boeing 787-9 Dreamliner leteckej spoločnosti American Airlines na trase z talianskej metropoly Rím do Philadelphie v sobotu 25. júla núdzovo pristálo v írskom hlavnom meste Dublin. Dôvodom tohto vážneho rozhodnutia bol fakt, že väčšina posádky sa začala náhle sťažovať na akútne zdravotné problémy.
Záhadný zápach a odklonenie letu
Podľa leteckých expertov bolo veľkokapacitné lietadlo vo vzduchu už približne tri hodiny, keď sa piloti pre lekársku pohotovosť na palube nekompromisne rozhodli odkloniť svoj let priamo do Dublinu.
Ako následne informovala talianska tlačová agentúra ANSA, až šiesti z celkového počtu deviatich palubných sprievodcov sa znenazdajky necítili dobre. Vo svojich hláseniach sa sťažovali na silné závraty, ako aj na ďalšie bližšie nešpecifikované zdravotné ťažkosti.
Na palube bol zaznamenaný neobvyklý zápach,
uviedla letecká spoločnosť American Airlines pre odborný portál Simple Flying k možným príčinám incidentu.
Zásah záchranárov a fakty o lete
Okamžite po bezpečnom núdzovom pristátí bol k lietadlu privolaný zdravotnícky personál. Odborníci vyšetril nielen zasiahnutých členov posádky, ale lekársku pomoc potreboval aj jeden z cestujúcich pasažierov.
Základné fakty o dotknutom lete:
- let odštartoval v sobotu 25. júla približne o 12.40 h miestneho času z letiska v Ríme,
- podľa štandardného letového plánu mal stroj letieť približne deväť hodín,
- cieľovou destináciou bolo letisko v americkej Philadelphii.
Presná príčina incidentu a pôvod nebezpečného zápachu sú v súčasnosti predmetom dôkladného vyšetrovania. Informácie o mimoriadnej situácii na palube priniesla v pondelok 27. júla tlačová agentúra TASR na základe spravodajskej správy od agentúry APA.