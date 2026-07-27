Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong ostro odsúdila Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) za jeho nedávne vyhlásenia o potrebe denuklearizácie Kórejského polostrova. Vplyvná predstaviteľka komunistického režimu označila tieto snahy za zlyhanie logiky a varovala združenie pred tým, aby slúžilo ako hovorca Spojených štátov. Severná Kórea naďalej trvá na tom, že jej jadrový program je nezvratný.
Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v pondelok 27. júla slovne zaútočila na Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) za jeho snahu o denuklearizáciu Kórejského polostrova, pričom tento postoj priamo označila za hlúpy a pochabý.
Na svojom nedávnom výročnom regionálnom fóre združenie ASEAN vyjadrilo vážne znepokojenie nad pokračujúcim vývojom jadrových zbraní v Pchjongjangu a zdôraznilo dôležitosť dialógu na dosiahnutie trvalého mieru a stability na denuklearizovanom Kórejskom polostrove.
Ostrá rétorika a odmietnutie požiadaviek
Sestra lídra Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna spravodajská agentúra KCNA, vyjadrila rozhodnú nespokojnosť s neskrývaným nepriateľským postojom fóra, ktoré podľa nej len súhlasí s postojom USA a úplne ignoruje severokórejskú ústavu.
Ide o prejav zlyhania strategického myslenia a logiky a prejav hlúpeho a pochabého sna držať sa stále denuklearizácie Kórejského polostrova, ktorá koncepčne aj prakticky stratila svoj význam. ASEAN by sa mal chrániť pred svojím zneužitím ako najatého hovorcu Spojených štátov,
odkázala predstaviteľka režimu medzinárodnému spoločenstvu.
Severná Kórea už dlho trvá na svojom práve na programy vývoja a výroby jadrových zbraní a balistických rakiet, hoci ich má v prísnom súlade so sankciami Bezpečnostnej rady OSN zakázané. Svoj jadrový štatút krajina navyše oficiálne zakotvila vo svojej ústave v roku 2023. Už v júni Kim Jo-čong vo svojom vyhlásení uviedla, že severokórejský jadrový zbrojný program je vytýčenou líniou bez akejkoľvek možnosti ústupu.
Vplyvná žena režimu a historický kontext
Postoj komunistického režimu k jadrovým zbraniam a osobe Kim Jo-čong definujú nasledujúce kľúčové fakty:
- Pchjongjang od neúspešného summitu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v roku 2019 opakovane vyhlasuje, že jeho postavenie jadrovej mocnosti je nezvratné,
- rokovania vtedy stroskotali na otázke rozsahu denuklearizácie a zmiernenia medzinárodných sankcií,
- Kim Jo-čong patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti režimu a pôsobí vo vedení Kórejskej strany práce,
- považuje sa za kľúčového hráča v zahraničnej politike, je známa ostrou rétorikou voči Soulu a Washingtonu a jej vyjadrenia odrážajú postoj celého vedenia.
Informácie o najnovšom vyhlásení severokórejského vedenia priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry AFP.