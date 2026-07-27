Gastronomický festival Bite of Seattle v tieni ikonickej veže Space Needle sa v nedeľu podvečer zmenil na dejisko tragédie. Útočník so zbraňou pripravil o život dve osoby a ďalších päť zranil, medzi nimi aj malé dieťa. Zásahové jednotky areál okamžite evakuovali, pričom panika a chaos prinútili stovky ľudí i predajcov k bezhlavému úteku.
K mimoriadne tragickej streľbe neďaleko veže Space Needle v americkom Seattli v štáte Washington došlo v nedeľu 26. júla počas populárneho gastronomického festivalu Bite of Seattle. Incident sa odohral približne o 18.00 h miestneho času. Na miesto okamžite dorazili záchranári a príslušníci polície, ktorí rozľahlý areál Seattle Center evakuovali. Úrady doposiaľ neoznámili, či bol v súvislosti so streľbou niekto zadržaný.
Bilancia obetí a zranených
Dvaja ľudia zahynuli priamo na mieste,
uviedla hovorkyňa hasičského zboru v Seattli Grace Nuñezová k okamžitým následkom streľby.
Zdravotnícke zariadenie Harborview Medical Center následne prijalo päť zranených. Medzi hospitalizovanými sa nachádzajú:
- malé dieťa,
- 23-ročný muž,
- tri dospelé ženy, pričom jedna z nich je v kritickom stave.
Zásah špeciálnych jednotiek a panika
Na miesto činu dorazilo obrovské množstvo policajných a záchranných zložiek. Guvernér štátu Washington Bob Ferguson potvrdil, že o situácii dostáva pravidelné hlásenia a na pomoc miestnej polícii boli nasadené špeciálne jednotky SWAT štátnej polície.
Moje modlitby patria rodinám obetí a záchranárom, ktorí pracujú na zaistení bezpečnosti občanov,
uviedol Ferguson vo svojom oficiálnom vyhlásení k tragédii.
V chaose, ktorý vypukol bezprostredne po streľbe, sa mnohí predajcovia rozutekali k východom. Na mieste tak zanechali svoje stánky s občerstvením. Ešte niekoľko hodín po incidente sa viacerí z nich zhromažďovali pred policajnými páskami a čakali na informácie, kedy sa budú môcť bezpečne vrátiť po svoje stany, zásoby jedla a kuchynské vybavenie.
Zasiahnutý festival sa koná pravidelne od roku 1982 a podľa informácií zverejnených na jeho webovej stránke každoročne priláka približne 350-tisíc návštevníkov. Informácie o tragickej udalosti sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry AP.