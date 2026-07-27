Hlava katolíckej cirkvi vyzýva mladú generáciu k obozretnosti v digitálnom priestore. Pápež František vo svojom najnovšom posolstve apeloval na mládež, aby k sociálnym sieťam a umelej inteligencii pristupovala s patričnou disciplínou. Varoval pred rizikom, že pominuteľné ilúzie virtuálneho sveta postupne nahradia skutočné životné hodnoty.
Pápež František v nedeľu 26. júla vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu (AI) disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckemu festivalu v Brazílii.
Varovanie pred nereálnym svetom
Mladí by mali využívať sociálne siete a umelú inteligenciu rozvážne, s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, kde pominuteľné veci, zdanie a klam napokon nahradia skutočné hodnoty i to, čo je naozaj dôležité,
nabádal pápež mladých ľudí k opatrnosti. Argentínsky pápež sa podľa dostupných informácií aktuálne zdržiava v pápežskej rezidencii v meste Castel Gandolfo neďaleko Ríma.
Výzva na reguláciu umelej inteligencie
Pápež sa téme umelej inteligencie venuje dlhodobo a pravidelne vyzýva na zavedenie prísnych etických usmernení pre jej vývoj a využívanie. Vo svojich vyjadreniach k moderným technológiám zdôrazňuje nasledujúce aspekty:
- technológia ponúka významné príležitosti a pokrok, pokiaľ sa používa zodpovedne,
- umelá inteligencia musí v prvom rade slúžiť celému ľudstvu a spoločnému dobru,
- vývoj AI si vyžaduje jasné globálne pravidlá, aby sa predišlo jej zneužitiu.
Informácie o pápežovom posolstve sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od nemeckej agentúry DPA.