Nový britský premiér Andy Burnham víta svojho prvého zahraničného hosťa, ktorým je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ich spoločné stretnutie na vojenskej námornej základni má vyslať jasný signál o neochvejnej podpore Londýna voči Kyjevu. Lídri sa stretnú so stovkami cvičiacich ukrajinských námorníkov a potvrdia pokračovanie masívnej vojenskej a finančnej pomoci.
Nový britský premiér Andy Burnham v pondelok 27. júla privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako vôbec svojho prvého zahraničného hosťa od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie tento krok jasne ukazuje neochvejnú podporu britskej vlády smerom ku Kyjevu.
Výcvik na námornej základni a jasný odkaz Rusku
Očakáva sa, že obaja lídri sa spoločne stretnú na námornej základni, kde sa detailne oboznámia s výcvikovými programami Spojeného kráľovstva a spôsobom, akým domáce jednotky pomáhajú posilňovať ukrajinské ozbrojené sily. Informoval o tom úrad premiéra na Downing Street.
Británia stojí pri Ukrajine, bok po boku, a naša podpora je neochvejná. Rusko by nemalo pochybovať o našom odhodlaní a my neustúpime, kým nedosiahneme trvalý a spravodlivý mier pre Ukrajinu,
zdôraznil Burnham vo svojom oficiálnom stanovisku k prebiehajúcej návšteve.
Cvičenie Sea Breeze a miliardová pomoc
Zelenskyj a Burnham sa spoločne stretnú s viac ako dvoma stovkami ukrajinských vojakov a námorníkov, ktorí sa v uplynulých troch týždňoch v Británii aktívne zúčastňovali na strategických cvičeniach s názvom Sea Breeze. Kľúčové fakty o pomoci a výcviku sú nasledovné:
- ide o bezpečnostné a protimínové námorné manévre, ktoré pripravujú účastníkov na misie v Čiernom mori,
- od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 poskytla Británia celkovo približne 29 miliárd eur,
- z tejto sumy tvorila 18 miliárd priama vojenská pomoc a 6,5 miliardy nevojenská podpora.
Burnhamov predchodca Keir Starmer navštívil Kyjev v júli len niekoľko dní pred odchodom z funkcie a prisľúbil krajine 300 miliónov eur na pomoc pri získaní 16 stíhacích lietadiel Gripen. Informácie o štátnej návšteve sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry Reuters.