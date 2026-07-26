Spojené kráľovstvo definitívne potvrdilo pravidlá novej dane pre elektromobily: od apríla 2028 zaplatia vodiči čisto elektrických áut tri pence za každú najazdenú míľu a majitelia plug in hybridov polovicu. Daň má nahradiť miliardy, ktoré štátnej kase miznú s ústupom benzínu a nafty. Prvenstvo v Európe však Britom nepatrí; kilometrovú daň na elektromobily uvalil už pred dvoma rokmi Island.
Debata o tom, ako zdaniť autá, ktoré netankujú, sa vedie v celej Európe. Spotrebná daň z palív je totiž jedným z najvýdatnejších zdrojov štátnych rozpočtov a každý predaný elektromobil z nej ukrajuje. Británia, kde daň z palív prináša vyše 25 miliárd libier ročne, sa teraz stala prvou veľkou európskou ekonomikou, ktorá odpoveď pretavila do zákona: elektrina sa začne daniť cez tachometer.
Tri pence za míľu a bez GPS
Novú daň s oficiálnym názvom eVED, teda Electric Vehicle Excise Duty, ohlásila ministerka financií Rachel Reevesová v rozpočte v novembri 2025. Po verejnej konzultácii, ktorá bežala od novembra do marca a priniesla vyše 5 000 pripomienok, vláda v júli 2026 potvrdila finálne pravidlá. Od apríla 2028 zaplatia čisto elektrické autá 3 pence za míľu, čo je necelé dve pence za kilometer, a plug in hybridy 1,5 pence za míľu, keďže časť daní odvádzajú v cene benzínu. Sadzby sa budú od daňového roka 2029/30 valorizovať podľa inflácie a daň sa platí navyše k bežnej ročnej cestnej dani; elektrické dodávky sú pri štarte z novej dane vyňaté. Výzvy na výnimky, napríklad pre vidiecke oblasti či zdravotne znevýhodnených, vláda po konzultácii odmietla.
Mechanika je jednoduchšia, ako sa obávali kritici. Žiadne sledovanie cez GPS ani čierne skrinky: vodič pri obnove cestnej dane odhadne ročný nájazd, daň zaplatí mesačne, polročne alebo ročne a na konci roka nahlási skutočný stav tachometra, podľa ktorého sa suma zúčtuje. Údaje sa budú krížovo kontrolovať so záznamami z technických kontrol.
Koľko to bude stáť a prečo to štát robí
Priemerný britský elektromobilista s nájazdom okolo 8 500 míľ, teda zhruba 13 700 kilometrov ročne, zaplatí približne 255 libier za rok. Vláda zdôrazňuje, že je to zhruba polovica toho, čo vodič benzínového auta odvedie na spotrebnej dani z paliva, ktorá vychádza okolo šesť pencí na míľu; jazda na elektrinu tak zostane citeľne lacnejšia, najmä pri domácom nabíjaní. Rozpočtová rada OBR odhaduje, že nová daň prinesie do konca dekády okolo 1,4 miliardy libier. Vláda zároveň schválila podporný balík 3,6 miliardy libier na udržanie atraktivity elektromobilov.
Kritika napriek tomu neutícha. Automobilky varujú, že daň môže spomaliť prechod na bezemisnú dopravu presne vo chvíli, keď ho štát potrebuje zrýchliť; podľa odhadov citovaných v britských médiách môže nová daň do konca dekády ubrať z predajov až 440 tisíc elektromobilov. Zástancovia kontrujú argumentom spravodlivosti: cesty opotrebúva každé auto bez ohľadu na pohon a systém, v ktorom infraštruktúru platia len majitelia spaľovacích áut, je dlhodobo neudržateľný.
Prvenstvo patrí Islandu
Hoci sa o britskom kroku píše ako o európskom prvenstve, skutočným priekopníkom je Island. Kilometrový poplatok, po islandsky kílómetragjald, tam pre elektromobily a plug in hybridy platí už od začiatku roka 2024 a od januára 2026 ho parlament rozšíril na celý vozový park bez ohľadu na palivo: osobné autá platia základnú sadzbu 6,95 islandskej koruny, teda okolo päť eurocentov za kilometer, a štát súbežne odbúrava dane v cene palív. Island tak dnes prevádzkuje jeden z mála celoplošných, palivovo neutrálnych kilometrových systémov na svete a Británia v ňom má funkčný ťahák: aj islandský model stojí na hlásení stavu tachometra, nie na satelitnom sledovaní.
Pre zvyšok Európy vrátane Slovenska je britský a islandský experiment viac ako zaujímavosťou. Výpadok spotrebnej dane z palív čaká s rastom elektromobility každý štát a Európska komisia aj členské krajiny budú skôr či neskôr riešiť rovnakú rovnicu: kto a ako zaplatí cesty, keď sa prestane tankovať. Odpoveď, ktorá sa rodí na dvoch ostrovoch v Atlantiku, sa preto oplatí sledovať; je dosť možné, že o pár rokov sa tachometer stane daňovým dokladom aj na kontinente.