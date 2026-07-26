Dvadsaťjedenročný muž podozrivý zo sobotňajšieho útoku na berlínsky pochod hrdosti Christopher Street Day je podľa nemeckých médií mŕtvy. Po hodinách rozsiahleho pátrania ho polícia v nedeľu vypátrala v záhradkárskej kolónii v berlínskej štvrti Spandau, kde ho pri zásahu zastrelila. Sobotňajší útok, pri ktorom vozidlo vrazilo do davu, si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených; nemecký minister vnútra ho klasifikoval ako islamistický teroristický čin.
Informáciu o zastrelení podozrivého priniesla v nedeľu verejnoprávna stanica rbb, podľa ktorej sa tak stalo počas policajnej operácie v areáli záhradkárskej kolónie v Spandau; svedkovia podľa denníka Bild počuli výstrely. Agentúra Reuters dodala, že berlínska polícia správu nekomentovala. Zásah ukončil celonočný hon, počas ktorého polícia prehľadávala mesto, železničné stanice, letiská aj hraničné priechody.
Sobotný večer: vozidlo v dave na okraji sprievodu
K útoku došlo v sobotu večer na okraji osláv Christopher Street Day, najväčšieho nemeckého podujatia LGBTI komunity, v oblasti parku Tiergarten. Do davu účastníkov tam vrazilo vozidlo; podľa vyšetrovateľov mal útočník auto vopred prenajať a pri čine mohol použiť aj bodnú zbraň. Minister vnútra Alexander Dobrindt v nedeľu potvrdil, že o život prišla jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia, časť z nich ťažké a niekoľko kritické. Organizátori podujatie po útoku okamžite ukončili. „Všetko, čo vidíme, nasvedčuje, že išlo o islamistický teroristický útok,“ vyhlásil Dobrindt; kancelár Friedrich Merz reagoval slovami, že Nemecko bude brániť slobodu.
Kto bol podozrivý: radikál známy úradom
Polícia v nedeľu pristúpila k nezvyčajnému kroku a zverejnila meno aj fotografiu hľadaného muža. Podozrivým bol podľa ministra vnútra 21 ročný nemecký občan libanonského pôvodu Abdul B., ktorého úrady poznali pre vysoký počet predchádzajúcich deliktov a radikalizáciu. Podľa nemeckých médií bol v minulosti odsúdený za prípravu závažného násilného činu po neúspešnom pokuse pridať sa k teroristickej organizácii Islamský štát; trest jedného roka a desiatich mesiacov mu súd podmienečne odložil. Práve táto skutočnosť sa okamžite stala jadrom verejnej debaty: ako sa mohol súdne trestaný a bezpečnostným zložkám známy radikál voľne pohybovať a prenajať si dodávku. K okolnostiam prípadu vydala spoločné vyhlásenie aj berlínska generálna prokuratúra, ktorá čin vyšetruje.
K právnej presnosti patrí dodať, že muž zostáva v pozícii podozrivého; keďže zásah podľa dostupných správ neprežil, jeho vina už nebude nikdy právoplatne vyslovená súdom a definitívne závery o priebehu činu aj samotného zásahu prinesie až vyšetrovanie. Preverovanie policajnej streľby je pri takýchto zásahoch v Nemecku štandardným postupom.
Tieň roku 2016 a otázky o bezpečnosti
Berlín má s útokom vozidlom do davu tragickú skúsenosť: v decembri 2016 vrazil atentátnik Anis Amri ukradnutým kamiónom do vianočných trhov na Breitscheidplatzi, zabil 13 ľudí a desiatky zranil; aj jeho napokon zastrelila polícia, vtedy pri kontrole v Taliansku. Sobotňajší útok na CSD však má aj ďalší rozmer: terčom sa stalo podujatie sexuálnych menšín, ktoré v Nemecku dlhodobo sprevádzajú zvýšené bezpečnostné opatrenia. Otázky o ochrane veľkých verejných zhromaždení, o dohľade nad známymi radikálmi aj o bezpečnosti LGBTI komunity budú v najbližších dňoch dominovať nemeckej politike; berlínsky CSD patrí so stovkami tisíc účastníkov k najväčším podujatiam svojho druhu v Európe.
Prípad sa naďalej vyvíja. V čase publikovania tohto textu sa čakalo na oficiálne potvrdenie smrti podozrivého zo strany berlínskej polície, rovnako ako podrobnosti o priebehu zásahu a o motíve. Isté je zatiaľ jedno: víkend, ktorý mal byť v Berlíne oslavou slobody a rozmanitosti, sa skončil smútkom za obeťou, desiatkami zranených a krajinou, ktorá si opäť kladie otázku, ako podobným útokom predchádzať.