Ashwagandha, reishi či lions mane sľubujú z regálov lekární a internetových obchodov pokojnejšiu myseľ a odolnosť voči stresu. Pohľad do vedeckých databáz ukazuje prekvapivo rozdelený obraz: ashwagandha má za sebou sériu klinických štúdií s merateľnými výsledkami, hoci s dôležitými výhradami, kým dôkazy o funkčných hubách stoja prevažne na malých a krátkych pokusoch. Liek na stres to nie je ani v jednom prípade.
Adaptogény, teda rastliny a huby, ktoré majú telu pomáhať zvládať záťaž, zažívajú zlaté časy. Trh s prírodnými prípravkami rastie a slovo „adaptogén“ sa stalo marketingovým zaklínadlom na všetkom od kávy po čokoládu. Otázka z titulku si preto zaslúži poctivú odpoveď v dvoch častiach, pretože ashwagandha a funkčné huby na tom nie sú rovnako.
Ashwagandha: prekvapivo slušné dôkazy, no s hviezdičkou
Withania somnifera, u nás známa ako ashwagandha, je z celej kategórie najlepšie preskúmaná. Systematický prehľad a metaanalýza publikované v roku 2025, ktoré zhrnuli 15 randomizovaných štúdií s 873 účastníkmi, dospeli k záveru, že užívanie ashwagandhy v porovnaní s placebom štatisticky významne znížilo hladinu kortizolu aj skóre stresu a úzkosti; kvalitu života účastníkov však nezlepšilo. Podobne vyznela staršia metaanalýza deviatich štúdií s 558 pacientmi, ktorá zaznamenala zníženie vnímaného stresu, úzkosti aj kortizolu pri dávkach 125 až 600 miligramov denne počas jedného až troch mesiacov, s prevažne miernymi nežiaducimi účinkami.
Teraz tá hviezdička. Ďalšia metaanalýza z roku 2025 dospela k rozpolteným výsledkom: ashwagandha síce znížila kortizol, teda biologický ukazovateľ stresu, no na tom, ako stresovaní sa ľudia reálne cítili, sa oproti placebu nič nezmenilo. Vedci navyše upozorňujú na limity celej dôkazovej základne: štúdie sú malé, trvajú zväčša okolo ôsmich týždňov, veľká časť pochádza z Indie, často aj s podporou výrobcov extraktov, a dávky aj prípravky sa medzi sebou líšia. Zjednodušene: ashwagandha je pravdepodobne viac ako placebo pri krátkodobom strese, no rozhodne nie zaručený a už vôbec nie univerzálny liek.
K poctivému obrazu patrí aj bezpečnosť. V klinických štúdiách je ashwagandha zvyčajne dobre tolerovaná, boli však zaznamenané zriedkavé prípady poškodenia pečene, môže ovplyvňovať hormóny štítnej žľazy a vzájomne pôsobiť s liekmi. Analýza bezpečnosti z roku 2025 pritom naznačuje, že lepší profil má extrakt z koreňa ako prípravky z listov či zmesí. Ľudia s ochorením pečene alebo štítnej žľazy, tehotné a dojčiace ženy a všetci, ktorí užívajú lieky, by preto mali užívanie vopred prebrať s lekárom alebo lekárnikom.
Funkčné huby: tradícia predbieha dáta
Pri hubách ako reishi, lions mane (koralovec ježovitý), cordyceps či chaga je pomer sľubov a dôkazov výrazne horší. Britská spotrebiteľská organizácia Which? po prehľade literatúry konštatuje, že pri reishi sú dôkazy o zmierňovaní stresu a podpore spánku anekdotické alebo z malých krátkych štúdií a silné klinické dôkazy u ľudí chýbajú aj pri lions mane; laboratórne a zvieracie štúdie síce ukazujú zaujímavé protizápalové a imunitné efekty, veľké placebom kontrolované štúdie na ľuďoch sú však vzácne. Výrečné je aj porovnanie objemu výskumu: kým kreatín má za sebou stovky klinických štúdií a ashwagandha desiatky, väčšina adaptogénnych húb ich má hŕstku a chaga prakticky žiadnu randomizovanú štúdiu na ľuďoch.
Neznamená to, že huby sú podvod. Reishi má z celej kategórie najhlbšie dáta, najmä pri imunitných ukazovateľoch, lions mane sa skúma pre vplyv na nervový rastový faktor a náladu v malých štúdiách a cordyceps pri športovom výkone. No medzi „skúma sa“ a „funguje ako liek na stres“ je priepasť, ktorú marketing rád preskakuje. Regulácia hovorí jasne: v Európskej únii nemajú tieto huby schválené žiadne zdravotné tvrdenia týkajúce sa stresu; povolené tvrdenia sa týkajú len betaglukánov a normálnej funkcie imunity. K tomu sa pridáva problém kvality doplnkov: analýzy trhu upozorňujú, že časť výrobkov uvádza gramáže prepočítané na surovú hubu pred extrakciou, takže pôsobivé čísla na obale nemusia zodpovedať reálnemu obsahu účinných látok. A ani huby nie sú bez rizík: reishi sa neodporúča pri liekoch na riedenie krvi, chaga pre vysoký obsah oxalátov pri ochoreniach obličiek a opatrnosť platí pri cukrovke a oslabenej imunite.
Verdikt: pomocník áno, liek nie
Odpoveď na otázku z titulku teda znie: nie, skutočným liekom na stres adaptogény nie sú, a to ani podľa štúdií, ktoré im fandia najviac. Ashwagandha má slušné dôkazy, že dokáže krátkodobo znížiť kortizol a u časti ľudí aj pocit stresu a úzkosti; funkčné huby zatiaľ žijú viac z tradície a raných dát ako z tvrdej vedy. Nič z toho nerieši príčiny stresu a nič z toho sa nevyrovná pilierom, ktoré majú dôkazy nezrovnateľne silnejšie: spánku, pohybu, obmedzeniu preťaženia a pri vážnejších ťažkostiach psychoterapii či liečbe u odborníka.
Ak sa aj tak rozhodnete adaptogény vyskúšať, robte to s rozumom: vyberajte štandardizované extrakty od transparentných výrobcov, dodržiavajte odporúčané dávkovanie, nečakajte zázraky skôr ako po niekoľkých týždňoch a užívanie vopred konzultujte v lekárni alebo u lekára, obzvlášť ak máte chronické ochorenie, užívate lieky, ste tehotná alebo dojčíte. A ak stres pretrváva, nespí sa vám a strácate chuť do života, kapsula nie je odpoveď; správnou adresou je lekár. Tento text je informačný a nenahrádza odborné zdravotné poradenstvo.