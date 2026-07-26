Východné Slovensko sa musí pripraviť na výrazné zhoršenie počasia. Meteorológovia varujú pred silnými búrkami, ktoré môžu priniesť prudké lejaky, krupobitie a nárazový vietor. Pre desiatky okresov preto počas pondelka platia výstrahy pred nebezpečnými javmi.
Na východnom Slovensku hrozia v pondelok 27. júla búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického kraja a Prešovského kraja. Varovanie pred nepriaznivým počasím platí predbežne od 11.00 h do 20.00 h.
Sprievodné javy a možné riziká
Búrky môžu byť podľa odborníkov spojené s viacerými nebezpečnými sprievodnými javmi, na ktoré by si mali dať obyvatelia pozor:
- s prudkým lejakom,
- so silnejšími nárazmi vetra,
- s padaním krúp.
Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,
dodali meteorológovia k vydaným varovaniam. Informácie o aktuálnych výstrahách zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom oficiálnom webe.