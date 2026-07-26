Nemecko je v šoku po brutálnom teroristickom útoku na účastníkov berlínskeho pochodu Pride. Kancelár Friedrich Merz vyzval verejnosť, aby sa nenechala zastrašiť, zatiaľ čo elitné policajné zložky pátrajú po 21-ročnom radikalizovanom islamistovi. Ten podľa vyšetrovateľov najprv vrazil do davu autom a následne do ľudí sekal mačetou, pričom po sebe zanechal jednu obeť a desiatky zranených.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v nedeľu 26. júla po útoku na berlínsky pochod Pride členov komunity LGBT+ i všetkých obyvateľov krajiny, aby sa nenechali takýmito činmi zastrašiť. Prisľúbil tiež, že úrady urobia absolútne všetko pre skoré vypátranie páchateľa alebo páchateľov.
Takéto činy majú jediný cieľ, chcú rozdeliť našu spoločnosť, chcú nám zobrať to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a našu slobodu. Nenechajte sa, nenechajme sa zastrašiť,
vyhlásil Merz krátko pred smútočnou bohoslužbou, ktorá sa konala v Berlíne.
Detaily krvavého útoku a obete
K tragickému incidentu došlo v sobotu 25. júla večer na okraji jedného z najväčších európskych podujatí Pride. Rekonštrukcia udalostí ukázala mimoriadne brutálny postup útočníka:
- krátko pred 22.00 h vrazilo biele auto vo vysokej rýchlosti do davu ľudí v berlínskom parku Tiergarten v centre mesta,
- po náraze do stromu z vozidla vystúpil útočník, ktorý následne okoloidúcich a zranených napádal mačetou,
- páchateľ z miesta činu ušiel a polícia po ňom okamžite vyhlásila rozsiahle pátranie,
- pri útoku zomrela jedna žena a ďalších 29 ľudí utrpelo zranenia, pričom podľa lekárov už nikto z nich nie je v ohrození života.
Celé masové podujatie bolo z bezpečnostných dôvodov bezprostredne po útoku predčasne ukončené a priestor evakuovaný.
Známa firma na úteku
Vyšetrovatelia vychádzajú z predpokladu, že išlo o čisto islamistický teroristický čin. Polícia pátra po 21-ročnom podozrivom, ktorým je Abdul B. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt na tlačovom brífingu uviedol k osobe podozrivého viacero znepokojujúcich skutočností:
- hľadaný muž je občanom Nemecka, kde sa aj narodil, no má libanonské korene,
- v minulosti bol už odsúdený na podmienečný trest jedného roka a desiatich mesiacov, proti čomu sa však odvolala prokuratúra.
Nemecká polícia potvrdila, že existujú jasné náznaky o tom, že Abdul B. konal priamo na základe islamistickej ideológie. Podľa informácií nemeckých médií podozrivý vlani cestoval na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k džihádistickej teroristickej skupine Islamský štát (IS). Následne ho v máji tohto roka v domovskej krajine odsúdili za prípravu závažného činu podvratného násilia.
Správu o teroristickom útoku a pátraní po páchateľovi priniesla tlačová agentúra TASR na základe informácií od nemeckej agentúry DPA.