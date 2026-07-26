Prezident SR Peter Pellegrini odlieta na významnú štátnu návštevu Číny, ktorá je prvou svojho druhu po dlhých šestnástich rokoch. Cieľom trojdňovej cesty je prehĺbenie hospodárskej spolupráce, podpora technologických investícií a diskusia o globálnom mieri. Slovenská hlava štátu sa stretne s najvyššími čínskymi predstaviteľmi a navštívi aj popredné svetové centrá pre umelú inteligenciu a robotiku.
Prezident Slovenskej republiky (SR) Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu 26. júla večer na trojdňovú štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Cestu absolvuje na oficiálne pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Oficiálne rokovania lídrov budú zamerané predovšetkým na ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzájomných vzťahov, hospodársku spoluprácu a aktuálne medzinárodné otázky.
Slovenský prezident má počas svojej cesty naplánované stretnutia s najvyššími politickými predstaviteľmi ázijskej veľmoci. Okrem hlavy štátu bude rokovať aj s predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.
Zahraničná politika a podpora investícií
Štátnici budú spoločne diskutovať o strategických vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou. Významnou témou budú aj aktuálne medzinárodné otázky, vrátane hľadania mierových riešení svetových konfliktov v prísnom súlade s medzinárodným právom.
Na rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi sa bude detailne rozoberať najmä dôležitá ekonomická agenda:
- podpora investícií s vysokou pridanou hodnotou,
- rozvoj spolupráce vo vede a výskume,
- spoločné projekty v priemysle, doprave a logistike,
- možnosti prehĺbenia spolupráce v poľnohospodárstve či cestovnom ruchu.
Technologické giganty a umelá inteligencia
Program štátnej návštevy bude zahŕňať aj atraktívne prehliadky významných čínskych technologických centier. Zameranie cesty na moderné technológie potvrdzujú nasledujúce body prezidentského programu:
- hlava štátu navštívi nadnárodnú spoločnosť Baidu, ktorá patrí medzi popredných svetových lídrov v oblasti umelej inteligencie, cloudových technológií a autonómnej mobility,
- súčasťou programu bude aj prehliadka Robot Mall, vôbec prvého svetového centra zameraného exkluzívne na prezentáciu a komerčné využitie humanoidných robotov.
Aktuálna štátna návšteva bude v poradí piatou cestou slovenského prezidenta v Čínskej ľudovej republike od vzniku samostatného Slovenska, no zároveň prvou po dlhých šestnástich rokoch. Diplomatická misia priamo nadväzuje na strategické partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Čínou, ktoré bolo uzatvorené počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR v Pekingu v roku 2024. Informácie o programe a cieľoch cesty zverejnila Kancelária prezidenta SR.