Strategický Hormuzský prieliv hlási mimoriadny incident s vážnymi medzinárodnými dopadmi. Podľa iránskych médií tam po náraze na námornú mínu explodoval ropný tanker. Plavidlo malo údajne vypnuté lokalizačné systémy a nebezpečne sa odklonilo od stanovenej trasy. Zatiaľ čo Teherán o situácii oficiálne mlčí, západné bezpečnostné úrady výbuch vo svojich systémoch zatiaľ neevidujú.
Ropný tanker narazil v Hormuzskom prielive na námornú mínu a následne explodoval. Informovali o tom v nedeľu 26. júla iránske médiá, ktoré z incidentu priamo obvinili posádku lode.
Tanker predtým opustil trasu v tejto strategickej morskej úžine určenú Iránom, pričom mal úplne vypnutý radarový systém,
uviedli blízkovýchodné agentúry k predpokladaným príčinám a okolnostiam výbuchu.
Neoficiálne správy a chýbajúce potvrdenia
O mohutnom výbuchu informovali bez akýchkoľvek ďalších podrobností iránske tlačové agentúry Defapress a Tasním. Obe tieto inštitúcie majú mimoriadne blízko k iránskej armáde a tamojším Revolučným gardám. Iránske štátne úrady sa však k celej záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Na medzinárodnej scéne panuje k incidentu informačné vákuum, pričom západné inštitúcie udalosť nepotvrdili:
- o výbuchu nemá žiadne informácie regionálne americké vojenské veliteľstvo CENTCOM,
- incident vo svojich zvodkách neeviduje ani britský úrad pre bezpečnosť lodnej dopravy UKMTO.
Kľúčová dopravná tepna
Hormuzský prieliv, ktorý strategicky spája Perzský záliv s Arabským morom, má kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Irán dlhodobo a nekompromisne žiada od všetkých obchodných lodí dodržiavanie presnej trasy, ktorú cez prieliv sám stanovil, a nárokuje si absolútnu kontrolu nad touto morskou úžinou. Správu o hlásenom incidente priniesla tlačová agentúra TASR na základe informácií od medzinárodných agentúr DPA a Reuters.