Americký prezident Donald Trump dočasne pozastavil vojenské útoky na Irán, aby vytvoril priestor pre diplomatické riešenie konfliktu. Kľud zbraní po takmer dvoch týždňoch intenzívneho bombardovania potvrdili obe strany, pričom Teherán rovnako zastavil svoje odvetné údery na amerických spojencov. Kým diplomati hovoria o šanci na mier, objavujú sa aj špekulácie o nedostatku munície.
Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomaciu. Uviedol to v nedeľu 26. júla veľvyslanec Spojených štátov amerických (USA) pri OSN Mike Waltz.
Priestor pre rokovania a koniec nočného bombardovania
Veľvyslanec vo vysielaní televízie Fox News potvrdil, že prezident dáva rozhovorom trocha priestoru. Bližšie podrobnosti o týchto prebiehajúcich rokovaniach neposkytol, avšak vzájomné útoky Iránu a USA sa počas tohto víkendu preukázateľne zastavili.
Prezident vždy jasne hovoril, že dáva prednosť diplomacii, no ukázal Iránu, čo sa stane, ak neprídu k rokovaciemu stolu s vážnym zámerom,
uviedol vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy na margo prerušenia bojových operácií.
Aktuálna situácia na bojisku a za rokovacím stolom priniesla nasledujúce zmeny:
- americký Pentagón úplne prerušil bombardovanie po trinástich nociach úderov po sebe,
- neobjavili sa ani žiadne správy o útokoch Iránu na susedné krajiny, ktoré sú kľúčovými spojencami USA,
- pokoj zbraní po dvoch týždňoch útokov podľa odborníkov oživil nádeje na návrat k rokovaniam,
- americké médiá však upozorňujú, že možným vysvetlením zastavenia paľby môže byť okrem diplomacie aj nedostatok zbraní a munície na americkej strane.
Iránska reakcia a hlboká skepsa
Irán v nedeľu 26. júla oficiálne oznámil, že pozastavil odvetné útoky proti spojencom USA na Blízkom východe. Stalo sa tak bezprostredne po tom, čo Washington počas posledných dvoch nocí zastavil svoje útoky na túto blízkovýchodnú krajinu.
Keďže naša stratégia bola v podstate odvetná, naše odvetné operácie sme takisto zastavili,
uviedol hovorca iránskej armády Mohammad Akraminíja k reciprocitnému kroku.
Podobne sa k situácii vyjadril aj vysokopostavený iránsky zdroj. Teherán podľa neho nebude vôbec útočiť, kým so svojimi údermi nebudú pokračovať Spojené štáty, pričom tento zdržanlivý postoj už diplomatickou cestou jasne tlmočili Washingtonu. Teherán však vníma úmysly USA mimoriadne skepticky a v tamojšom vedení prevláda názor, že táto prestávka je skôr taktického charakteru.
Informácie o utíchnutí bojov na Blízkom východe sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr Reuters a AFP.