Výstavba ďalšej etapy rýchlostného obchvatu Košíc na úseku medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať už v priebehu nasledujúceho roka. Ministerstvo dopravy aktuálne hľadá zhotoviteľa v prebiehajúcom verejnom obstarávaní. Dokončený úsek v hodnote stoviek miliónov eur by mal v blízkej budúcnosti výrazne odbremeniť mesto a priľahlé cesty od ťažkej nákladnej dopravy smerujúcej priamo do miestnych železiarní.
Výstavba ďalšej dôležitej etapy košického obchvatu na trase medzi Haniskou a Šacou, na ktorú je v súčasnosti vyhlásené verejné obstarávanie, by sa mohla začať približne o rok. Podľa rezortu by mal nový diaľničný obchvat zásadným spôsobom pomôcť odbremeniť prehustenú dopravu v regióne.
Obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená, že nákladné autá, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cez cesty nižších tried, ktoré sú tu naokolo. Takže efekt bude výrazný,
uviedol k prínosom budovaného úseku minister dopravy Jozef Ráž, nominant strany Smer-SD.
Priebeh súťaže a predpokladaná cena
Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu nového 6,8-kilometrového úseku je predbežne stanovená na 162,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konečná a reálna cena však vzíde až z výsledkov transparentnej verejnej súťaže.
Obchvat by sa mohol začať stavať asi o rok a verím tomu, že keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase tak, ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr,
dodal minister dopravy k očakávanému harmonogramu stavebných prác.
Technické parametre a napojenie siete
Prvá etapa tohto košického obchvatu plynule doplní už existujúci, vyše 14-kilometrový ťah rýchlostnej cesty, ktorý majú obyvatelia Košíc a tranzitná doprava k dispozícii už zhruba pol roka. Pripravovaná stavba bude podľa šéfa rezortu mimoriadne komplexná a bude zahŕňať nasledujúce technické objekty:
- viac ako 100 rôznych stavebných objektov,
- päť nových mostných konštrukcií,
- dve veľké mimoúrovňové križovatky.
Po úspešnom dobudovaní tejto prvej etapy budú mať motoristi k dispozícii súvislé napojenie z cesty prvej triedy I/16 v smere zo Šace priamo na prevádzkované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 v okolí východoslovenskej metropoly. Informácie o chystanej výstavbe zverejnil minister vo svojom videu na sociálnej sieti.