Americký astronaut a dvaja ruskí kozmonauti sa bezpečne vrátili na Zem po viac ako ôsmich mesiacoch strávených na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Ich úspešné pristátie v kazašskej stepi, ako aj nedávny štart novej zmiešanej posádky, podčiarkujú pretrvávajúcu spoluprácu medzi Spojenými štátmi a Ruskom vo vesmíre napriek mimoriadne napätým geopolitickým vzťahom.
Americký astronaut Christopher Williams a ruskí kozmonauti Sergej Kud-Sverčkov a Sergej Mikajev v nedeľu 26. júla po ôsmich mesiacoch na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bezpečne pristáli v kazašskej stepi.
Pristátie a presun posádky
Kozmická loď Sojuz MS‑28 pristála o 13.27 h moskovského času neďaleko kazašského mesta Žezkazgan, oznámila ruská vesmírna agentúra Roskosmos. Trojica navrátencov strávila na ISS úctyhodných 241 dní. Pre Williamsa a Mikajeva šlo o prvú vesmírnu misiu, pre Kud-Sverčkova o druhú.
Návrat posádky na domovské základne má presne stanovený logistický postup:
- všetci traja členovia odletia z miesta pristátia vrtuľníkom do mesta Karaganda,
- Williams odtiaľ následne odcestuje na palube lietadla NASA priamo do Houstonu,
- obaja ruskí kozmonauti Kud-Sverčkov a Mikajev naberú smer Moskva.
Nová misia a vzácna návšteva na Bajkonure
Výmena posádok je medzitým v plnom prúde. Z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane odštartovala už 14. júla k ISS ruská nosná raketa Sojuz-2.1a s kozmickou loďou Sojuz MS-29. Na jej palube boli ruskí kozmonauti Piotr Dubrov a Anna Kikinová spoločne s americkým astronautom Anilom Menonom.
Štart rakety si priamo na mieste pozreli aj šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov a riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman. Išlo pritom o prvú návštevu šéfa NASA na Bajkonure po dlhých ôsmich rokoch. ISS je totiž jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny naďalej aktívne spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine.
Komplexná práca vykonaná v priebehu uplynulých mesiacov odzrkadľuje profesionalitu a oddanosť všetkých zúčastnených,
uviedol Isaacman, ktorý sa pri tejto príležitosti poďakoval Roskosmosu za úsilie vynaložené pri príprave dôležitej misie.
Astronaut Menon letel do vesmíru vôbec prvýkrát, pričom pre kozmonautov Dubrova a Kikinovú šlo o druhý let. Na orbite sa pripojili k nasledujúcim členom medzinárodnej posádky:
- k americkým astronautom NASA Jessice Meirovej a Jackovi Hathawayovi,
- k astronautke Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Sophie Adenotovej,
- k ruskému kozmonautovi Andrejovi Feďajevovi.
Informácie o návratoch a štartoch medzinárodných vesmírnych posádok priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AP a Reuters.