Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk je na pokraji kolapsu a jeho celková obnova zhltne až 120 miliónov eur. Kým minister investícií Samuel Migaľ obhajuje nevyhnutnosť masívnej finančnej injekcie pre hrozbu straty peňazí z plánu obnovy, poslankyňa Jana Bittó Cigániková varuje pred netransparentnými nákupmi. V nedeľnej televíznej diskusii zároveň obaja politici poodhalili svoje mocenské ambície a spoločné postoje k vojenskej pomoci Ukrajine.
Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk nie je bežná internetová stránka nejakého e-shopu, ale mimoriadne zložitý systém, ktorý sa aktuálne nachádza na samom konci svojej životnosti. Jeho údržba už teraz stojí desiatky miliónov eur, a preto je absolútne nevyhnutné nakúpiť nové komponenty na jeho ďalšiu prevádzku. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to v nedeľu 26. júla uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková naopak ostro kritizovala zamýšľaný spôsob obstarávania.
Hrozba kolapsu a stámiliónová obnova
Platíme rádovo desiatky miliónov, aby sme to dokázali zasanovať. Musíme postaviť nový základ, musíme postaviť nový dom, dať nové zateplenie, strechu a tak ďalej, pretože inak to fungovať nebude,
povedal Migaľ, ktorý štátny portál prirovnal k starému domu, na ktorom už bežné kozmetické opravy jednoducho nestačia.
Plánovaná modernizácia, do ktorej chce štát investovať sumu až 120 miliónov eur, je podľa ministra urgentná z nasledujúcich dôvodov:
- neúprosne sa blíži termín zapájania nových komponentov, za ktoré už Slovensko zaplatilo peniaze z plánu obnovy,
- ak by starý systém pod náporom a zaťažením týchto nových modulov spadol a kľakol, štátu hrozia obrovské pokuty,
- v najhoršom scenári by sme sa museli vrátiť s peniazmi naspäť do fondu obnovy.
Cigániková v relácii nespochybnila samotnú potrebu masívnych investícií do portálu, prekáža jej však podľa nej extrémne netransparentné obstarávanie nového hardvéru a softvéru.
Spor je o inom. Spor je o tom, či to má znamenať bianko šek pre nákupy bez dodržania pravidiel,
zdôraznila opozičná poslankyňa. Migaľ jej argumentom oponoval s tým, že všetko bude maximálne transparentné a vo vysielaní verejne vylúčil akékoľvek priame zadania na nákup komponentov.
Pomoc Ukrajine a politické rošády
Politici sa v nedeľnom vysielaní venovali aj dôležitým témam členstva Slovenska v takzvanej koalícii ochotných, podpore susednej Ukrajiny, situácii vo Fonde na podporu umenia či záchrankovému tendru. V otázkach zahraničnej politiky sa vzácne zhodli na tom, že Slovensko by sa malo jednoznačne pridať k štátom, ktoré aktívne vojensky podporujú Ukrajinu.
Pre mňa je podstatné to, že stále ide pomoc smerom na Ukrajinu, vojenská pomoc, ktorá je formou, povedzme, munície, ktorá sa predáva smerom na Ukrajinu,
uviedol minister Migaľ. Cigániková členstvo v tejto západnej koalícii podmienila prísnou suverenitou v rozhodovaní o zásadných otázkach, akou je napríklad prípadné vyslanie slovenských vojakov na front.
Záver diskusie patril domácej politike, kde sa obaja aktéri vyjadrili i k svojim ďalším politickým ambíciám. Z ich slov vyplynuli nasledujúce skutočnosti:
- Migaľ priamo nevylúčil svoj predčasný odchod z čela ministerstva v prípade pripravovanej rekonštrukcie vlády,
- Cigániková potvrdila, že aktívne pokračujú jej rokovania o možnej spolupráci s viacerými politikmi,
- poslankyňa priznala, že rokuje okrem iného aj s predsedom strany Sme rodina Borisom Kollárom,
- zároveň priamo v štúdiu naznačila, že dostala ponuku na úzku spoluprácu aj od samotného ministra Migaľa.