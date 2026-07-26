Pre stranu SaS je podľa jej podpredsedníčky Márie Kolíkovej najlepšou stratégiou ísť do ďalších parlamentných volieb samostatne. Bývalá ministerka spravodlivosti sa netají ambíciou vrátiť sa na čelo tohto rezortu, aby mohla dokončiť rozbehnuté reformy. Vo svojich návrhoch volá po zásadných zmenách v prokuratúre, úprave trestného procesu i ráznejších krokoch v boji proti domácemu násiliu.
Podpredsedníčka strany SaS a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková potvrdila, že v prípadnej ďalšej vláde by mala záujem stať sa opäť šéfkou rezortu spravodlivosti. Z jej vyjadrení v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 taktiež jasne vyplýva, že liberáli sa chcú v nasledujúcich voľbách spoliehať výlučne na vlastné sily a samostatnú kandidátku.
Samostatný postup a stranícke preferencie
Strana SaS momentálne neplánuje vytvárať predvolebné koalície, čo jej podpredsedníčka odôvodňuje stúpajúcou podporou voličov a dobre nastaveným vnútorným fungovaním pod novým vedením.
Ukazuje sa nám ako najlepšia cesta, aby naša strana išla samostatnou cestou. Preferencie nám stúpajú. Ukazuje sa, že politickú prácu robíme dobre. Osobitná vďaka aj predsedovi Branislavovi Gröhlingovi, ktorým smerom sa vybral, ako celú stranu ťahá, aj ľudí, ktorí nakoniec prišli noví a posilňujú celú stranu,
okomentovala Kolíková aktuálnu náladu a situáciu u liberálov.
Plány v justícii a reforma prokuratúry
Poslankyňa deklarovala svoju jasnú ambíciu opätovne viesť ministerstvo spravodlivosti. Odôvodnila to tým, že by rada dotiahla dôležité reformy v rámci justície a samotnej organizácie súdov. Zároveň predstavila kľúčové opatrenia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii, ktoré by jej strana chcela presadiť:
- zmenu trestnej politiky a procesov tak, aby bolo možné páchateľov postaviť pred súd včas,
- zásadnú reformu prokuratúry spojenú s výrazným obmedzením priestoru generálneho prokurátora,
- posilnenie nezávislého postavenia jednotlivých prokurátorov,
- vyčlenenie špeciálnej zložky prokuratúry určenej výhradne pre boj s korupciou a organizovaným zločinom,
- zmenu ústavy v časti riešiacej suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
Sme súčasťou európskeho priestoru a chceme tou súčasťou byť, tak prednosť európskeho práva by tu mala platiť,
zdôraznila politička v súvislosti s navrhovanými ústavnými zmenami.
Boj proti domácemu násiliu
Témou televíznej diskusie bolo aj násilie na ženách a konkrétne preventívne opatrenia. Kolíková avizovala, že SaS pripravuje komplexný súbor opatrení, pričom volá po lepšej koordinácii všetkých štátnych inštitúcií a zásadnej zmene trestného procesu.
Začala som veľkú zmenu trestného procesu a minister, ktorý nastúpil po mne, ju našiel na stole, ale v nej nepokračoval,
vyjadrila sa k svojmu predchádzajúcemu pôsobeniu s tým, že na úplné dotiahnutie zmien jej chýbal ešte asi rok vo funkcii.
Pripomenula však, že pod jej vedením sa podarilo presadiť zákon zriaďujúci takzvané krajské centrá na poskytovanie pomoci obetiam domáceho násilia, čo označila za mimoriadne dôležitú a zásadnú zmenu. Zároveň upozornila na pretrvávajúcu dôležitosť ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý podľa jej slov obsahuje množstvo účinných nástrojov na ochranu obetí domáceho násilia.