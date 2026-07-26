Slovenskí hasiči majú za sebou mimoriadne náročný prvý deň nasadenia v ohnivom pekle na západe Francúzska. Naša posádka vykonala desiatky presných zhodov vody a výrazne tak pomohla pozemným jednotkám bojujúcim s historickým požiarom. Rozsiahly živel, ktorý spojil sily záchranárov naprieč Európou, si už vyžiadal evakuáciu státisícov obyvateľov.
Slovenskí hasiči absolvovali prvý deň nasadenia pri rozsiahlom lesnom požiari v oblasti Le Temple pri meste Lacanau na západe Francúzska. Počas intenzívneho leteckého hasenia vykonala slovenská posádka celkovo 25 zhodov vody. O priebehu náročnej misie informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prostredníctvom sociálnych sietí.
Medzinárodná spolupráca a ohrozujúce čísla
Slovenská záchranná posádka pri ostrom zásahu úzko spolupracovala nielen s domácimi francúzskymi hasičmi, ale aj s príslušníkmi HaZZ Českej republiky. Spoločným leteckým nasadením poskytovali strategickú podporu pozemným jednotkám priamo pri náročnej likvidácii požiaru.
Požiar, pri ktorom slovenskí hasiči zasahujú, patrí medzi mimoriadne náročné. Oheň zasiahol približne 30-tisíc hektárov územia a z ohrozených oblastí úrady evakuovali viac ako 100-tisíc obyvateľov,
uviedol Hasičský a záchranný zbor k bezprecedentnému rozsahu katastrofy na západnom pobreží.
Na celkovej likvidácii tohto ničivého živlu sa momentálne podieľajú obrovské sily a prostriedky:
- v teréne operuje vyše 1000 profesionálnych i dobrovoľných hasičov,
- nasadených je viac ako 300 kusov ťažkej hasičskej techniky,
- do boja s ohňom zasahujú nepretržite všetky dostupné letecké prostriedky.
Koordinácia štábov v Gironde
Veliteľ slovenského modulu sa spoločne s veliteľom českého tímu stretol aj so zástupcami riadiaceho štábu pre oblasť Gironde v meste Lège-Cap-Ferret. Hlavným cieľom tohto stretnutia bola úzka koordinácia ďalšieho postupu zásahu, pričom velitelia oboch zahraničných modulov zároveň poskytli aktuálne vyjadrenia prítomným miestnym médiám. Informácie o záchrannej operácii poskytol Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na svojej komunikačnej platforme.