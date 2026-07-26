Kvapkajúci motor, prevrhnutá marináda pri grile či olej z reťaze bicykla: mastné fľaky patria k najtvrdohlavejším nepriateľom betónovej a zámkovej dlažby. Betón je pórovitý a olej doň vsakuje ako do špongie, preto o úspechu rozhoduje najmä rýchlosť. Návod prevedie čistením čerstvej aj starej škvrny a vysvetlí, prečo niektoré mapy nezmiznú nikdy.
Skôr ako siahnete po kefe, pomôže pochopiť súpera. Betón nie je hladký povrch, ale sieť pórov, do ktorých sa mastnota vpíja o to hlbšie, čím dlhšie na dlažbe leží a čím menej je povrch impregnovaný. Výrobcovia dlažby navyše upozorňujú na zásadný rozdiel medzi typmi oleja: škvrny od rastlinných olejov sa odstraňujú ľahšie a časom často vyblednú aj samy, kým fľaky od minerálnych olejov, teda motorového oleja, prevodovky či nafty, samovoľne nezmiznú nikdy a patria k najťažším typom znečistenia vôbec. Preto platí pravidlo číslo jeden: čistiť hneď.
Čerstvá škvrna: preteky s časom
Ak sa olej práve rozlial, nič neroztierajte. Najprv čo najviac tekutiny odsajte suchou savou utierkou a okolie fľaku zľahka navlhčite vodou, aby sa mastnota neškriabala do šírky. Potom škvrnu hrubo posypte sorbentom, teda savým materiálom: poslúži jedlá sóda, mačacia podstielka, piliny alebo jemný piesok. Sorbent zapracujte do fľaku napríklad podrážkou, pri väčších škvrnách ho prikryte fóliou a zaťažte, aby olej nasával čo najdlhšie, pokojne aj deň. Nakoniec materiál pozametajte.
Druhé kolo obstará horúca voda so saponátom na riad. Nalejte ju na škvrnu, tvrdou kefou vytvorte hustú penu a rozpustenú mastnotu spláchnite alebo odsajte; postup pokojne niekoľkokrát zopakujte, jedno drhnutie zvyčajne nestačí. Domáci trik pre lenivejších: ak hlási predpoveď dážď, nanesie sa saponát priamo na fľak a zvyšok práce urobí príroda.
Stará škvrna: ťažší kaliber, ale opatrne
Pri zaschnutých mapách, do ktorých olej vsakoval týždne, obyčajný saponát spravidla nestačí. Ďalší stupeň tvoria odmasťovacie prípravky: v diskusiách aj návodoch sa osvedčili odstraňovače mastnoty určené na rúry a sporáky či odmasťovače motorov, ktoré poznajú automechanici. Účinné sú aj takzvané sorbentové spreje na olejové škvrny, ktoré sa nastriekajú na fľak, mastnotu nasajú do seba a po zaschnutí sa zmetú ako biely prášok. Špecifickou kapitolou je čistič bŕzd, ktorý mastnotu rozpúšťa veľmi účinne. Pri všetkých silnejších prípravkoch však platí železné pravidlo: najprv ich vyskúšajte na skrytom kúsku dlažby, pretože agresívnejšia chémia môže zmeniť odtieň alebo poškodiť povrch. Osvedčený je aj kombinovaný postup na najtvrdšie prípady: sorbent navlhčený rozpúšťadlom naniesť na škvrnu, prikryť fóliou, zaťažiť a nechať pôsobiť približne 24 hodín.
Ak zlyhá všetko, zostávajú dve cesty. Prvou je profesionálne čistenie vysokotlakovým čističom v kombinácii s alkalickým odmasťovacím prípravkom, ktoré zvládne aj staré a rozsiahle mapy. Druhou, pri zámkovej dlažbe prekvapivo praktickou, je fyzická výmena najviac zasiahnutých kociek; aj výrobcovia priznávajú, že najhlbšie minerálne fľaky sa niekedy odstrániť nedajú. A jedno upozornenie vopred, aby ste sa nezľakli úspechu: po odstránení tmavého fľaku môže na jeho mieste zostať svetlejšia stopa, pretože olej dlažbu roky „konzervoval“ pred počasím. Časom sa odtieň okoliu prispôsobí.
Nie každý fľak je mastný
Návod v tomto článku platí na mastnotu: motorový a kuchynský olej, tuk z grilu, naftu. Iné typy škvŕn si pýtajú iné zbrane; na hrdzu, mach, zelené povlaky či vydutú burinu existujú špecializované prípravky a postupy a univerzálne drhnutie saponátom im veľmi neublíži. Pred nákupom čistiaceho prostriedku preto vždy identifikujte pôvod fľaku; v špecializovanej predajni vám podľa neho odporučia vhodný prípravok. Zásadná rada pre zámkovú dlažbu navyše znie: nečistite mastnotu drôtenou kefou ani agresívnym škrabaním, ktoré poškodí povrchovú vrstvu kociek viac ako samotná škvrna.
Prevencia: impregnácia a rohož pod motor
Najlacnejšie vyčistená škvrna je tá, ktorá nevznikne. Impregnácia dlažby znižuje jej pórovitosť, takže voda aj oleje zostávajú dlhšie na povrchu a stihnete ich utrieť skôr, ako vsiaknu; ošetrenie sa oplatí obnovovať podľa odporúčania výrobcu. Pod auto, ktoré „značkuje“, patrí odkvapová vaňa alebo kus savej rohože, pod gril staré plechové podnosy. A ešte poznámka k zodpovednosti: pri práci so silnejšou chémiou používajte rukavice a oplachovú vodu s rozpustenou mastnotou a prípravkami nesplachujte do trávnika ani do dažďovej kanalizácie; použitý sorbent nasiaknutý motorovým olejom patrí do nebezpečného odpadu na zbernom dvore, nie do bežného koša.
Súhrn na záver je jednoduchý ako samotný postup: rýchlo odsať, posypať, nechať pôsobiť, vydrhnúť saponátom a stupňovať silu len podľa potreby, vždy s testom na skrytom mieste. Kto k tomu pridá impregnáciu a vaničku pod motor, môže grilovú sezónu aj domáce opravy prežiť s dlažbou bez jedinej mapy.