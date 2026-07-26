Mimoriadne ničivé lesné požiare na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska naberajú katastrofálne rozmery. Úrady už museli pre nekontrolovateľné plamene evakuovať viac ako 335-tisíc ľudí. Zatiaľ čo Francúzi uzatvárajú kľúčové diaľnice a nasadzujú medzinárodnú pomoc vrátane slovenského vrtuľníka, v Španielsku si živel vyžiadal už aj prvú obeť na živote.
Pre rozsiahle lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú záchranné zložky na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska, úrady evakuovali už celkovo viac ako 335-tisíc ľudí. O kritickom vývoji situácie informovali v nedeľu 26. júla úrady oboch zasiahnutých európskych krajín.
Kritická situácia vo Francúzsku a slovenská pomoc
Francúzske úrady v nedeľu 26. júla ráno oznámili, že počet evakuovaných osôb sa radikálne zvýšil. Z dôvodu rýchleho šírenia plameňov v okolí mesta Bordeaux muselo svoje domovy opustiť už 220-tisíc ľudí. Opatrenia výrazne paralyzovali aj dopravu v regióne, keďže približne 60 kilometrov hlavnej diaľnice A63 vedúcej od Bordeaux priamo k španielskej hranici bolo z bezpečnostných dôvodov úplne uzavretých.
Vo Francúzsku i Španielsku pomáhajú s hasením aj záchranári z ďalších krajín Európskej únie. Do záchranných operácií sa aktívne zapojili aj slovenskí hasiči, ktorých nasadenie má nasledovné parametre:
- slovenský tím pomáha s hasičským vrtuľníkom Black Hawk,
- záchranárov nasadili v zasiahnutej oblasti Le Temple pri obci Lacanau,
- lokalita zásahu našich hasičov sa nachádza západne od mesta Bordeaux.
Obete a desaťtisíce evakuovaných v Španielsku
Mimoriadne vážna a neprehľadná je aj situácia v susednom Španielsku. Pre požiare, ktoré v okolí španielskych miest Madrid a Ávila spálili už viac ako 45-tisíc hektárov pôdy, bolo doteraz evakuovaných vyše 115-tisíc ľudí. Plamene sa navyše nekontrolovateľne šíria aj smerom k historickému mestu Toledo a v okolí obce La Vall d'Uixó v provincii Castellón.
Evakuácie v Španielsku majú podľa úradov nasledujúcu bilanciu a geografické rozloženie:
- približne 100-tisíc z celkového počtu evakuovaných tvoria obyvatelia z okolia Madridu a Ávily,
- zvyšných 15-tisíc evakuovaných osôb pochádza z provincie Castellón,
- ďalšie preventívne evakuácie boli pre menšie požiare nariadené aj v okolí miest León a Cáceres,
- v blízkosti mesta Valencia zomrela v sobotu 25. júla v dôsledku vyčíňania požiarov jedna osoba.
Súhrnné informácie o katastrofálnych požiaroch a nasadení medzinárodnej pomoci priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a EFE.