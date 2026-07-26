Samosprávy na Slovensku bijú na poplach pre ústavnú dlhovú brzdu, ktorá by podľa nich mohla úplne zmraziť regionálny rozvoj a investície. Zástupcovia krajov, miest a obcí preto žiadajú vyňatie z týchto pravidiel s argumentom, že už teraz podliehajú prísnym rozpočtovým kontrolám. Združenie samosprávnych krajov SK8 okrem toho predstavilo aj vlastný návrh rozsiahlej reformy verejnej správy, ktorá by priniesla zlučovanie obcí či rušenie okresných úradov.
Samosprávne kraje, mestá a obce by sa po prípadnom vyňatí z ústavnej dlhovej brzdy v žiadnom prípade nevyhli rozpočtovým kontrolným mechanizmom. Samospráva má totiž vlastné prísne rozpočtové pravidlá, ktoré jej exaktne určuje zákon. V relácii TASR TV v programe Štúdio TASR na to upozornil predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.
Dvojité sankcie a ohrozené investície
Aby sme tomu rozumeli, my tie sankčné mechanizmy máme dva. My máme ako keby tú samosprávnu dlhovú brzdu, to sú rozpočtové pravidlá, a potom je aj tento ústavný konštrukt, ktorý dopadá na štát aj na samosprávu. My hovoríme, že nám stačí jeden, pretože sa správame zodpovedne a v rámci celej porcie verejného dlhu tvoríme iba 1,5 percenta. Mnohé samosprávy idú s nulovým zadlžením,
poukázal Viskupič, ktorý je zároveň aj predsedom Trnavského samosprávneho kraja, pričom dodal, že samosprávy celkovú výšku verejného dlhu štátu jednoducho nevedia reálne ovplyvniť.
Šéf združenia priblížil, že samosprávam hrozí napriek ich nízkej miere zadlženosti drastické škrtanie investícií. Varoval pred najhorším možným scenárom, pri ktorom by sa úplne zastavil regionálny rozvoj a stopli všetky investičné akcie. Ako doplnil, s právnym názorom predsedu vlády SR Roberta Fica zo strany Smer-SD, že pravidlá dlhovej brzdy sa netýkajú samospráv do takej miery, ako sa to verejne prezentuje, sa zásadne nestotožňuje.
V tejto téme je podľa neho prítomná značná miera právnej neistoty a práve Ústavný súd SR by mal definitívne povedať, aký výklad ústavného zákona platí. Samosprávy už preto pripravili znenie novely legislatívy, ktorá by ústavný zákon s dlhovou brzdou jasne vyložila a samosprávy spod nej vyňala.
Reforma verejnej správy v podaní krajov
Viskupič v relácii poukázal aj na nutnosť pripraviť komplexnú reformu verejnej správy, ktorá by sa týkala nielen ústrednej štátnej správy, ale aj samotných samospráv. Združenie SK8 už prišlo s vlastným vypracovaným materiálom. Vytvorený pozičný dokument počíta s nasledujúcimi radikálnymi zmenami v správe štátu:
- výraznou redukciou celkového počtu ministerstiev,
- zrušením okresných úradov v ich dnešnej podobe,
- postupným prechodom vybraných kompetencií priamo na kraje či mestá,
- zlučovaním dlhodobo nefunkčných a neefektívnych obcí.
Predseda združenia však pred akýmikoľvek zmenami volá po dôkladnom ekonomickom a kompetenčnom audite štátu. Na otázku, či si vie predstaviť aj nové nakreslenie krajov, ktorých by bolo vo výsledku menej, odpovedal, že prípadné nové rozloženie by malo prísť až na samom konci celého procesu. Relevantné podklady preň by mali priniesť práve spomenuté audity.
Spojené voľby a päťročné obdobie
Predstaviteľ krajov reagoval aj na nedávne slová štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňáka, ktorý v Štúdiu TASR v júli tohto roka vyhlásil, že koaličná strana Hlas-SD neopúšťa tému predĺženia volebných období v samosprávach na päť rokov. Združenie podľa Viskupiča túto tému nijako apriori neodmieta. V reakcii na Kaliňákove slová o rozdelení spojených krajských a obecných volieb však vyhlásil, že si aktuálne nevie predstaviť relevantný argument za takéto riešenie.
Združenie SK8 sa týmto ani nezaoberalo, čiže berte to ako môj osobný názor, že pre mňa, ak je predlžovanie volebného obdobia terciárna téma, tak táto je ešte hlbšie. Myslím si, že toto reálne teraz samosprávu netrápi,
uviedol Viskupič na záver rozhovoru, o ktorom komplexne informovala tlačová agentúra TASR.