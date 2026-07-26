Katolícka cirkev si počas tohto víkendu pripomína Svetový deň starých rodičov a seniorov. Pápež František vo svojom posolstve apeluje na väčšiu blízkosť k najstaršej generácii a vyzýva k osobnému kontaktu s osamelými. Pri tejto príležitosti sa naprieč celým Slovenskom konajú slávnostné sväté omše a tradičné púte, na ktorých sa zúčastňujú aj najvyšší cirkevní predstavitelia.
V nedeľu 26. júla si katolícka cirkev pripomína Svetový deň starých rodičov a seniorov. Hlava katolíckej cirkvi, pápež František, vo svojom posolstve vyzýva na väčšiu blízkosť so staršími ľuďmi, a to najmä s tými, ktorí žijú osamelo alebo sa nachádzajú v domovoch pre seniorov.
Výzva na blízkosť a pastoračné materiály
Seniori majú nezastupiteľné miesto v rodinách, cirkvi i celej spoločnosti,
pripomína Svätý Otec, ktorý osobitnú pozornosť tento rok venuje práve tým, ktorí nemajú pravidelný kontakt so svojimi blízkymi. Vyzýva preto mladých ľudí, rodiny i farské spoločenstvá, aby svojich starých rodičov, osamelých seniorov či starších susedov osobne navštívili a venovali im svoj čas.
Dikastérium pre laikov, rodinu a život pripravilo k tomuto dňu pastoračné materiály pre farnosti i domovy seniorov. K dispozícii je aj preklad posolstva pápeža, pastoračné usmernenia, liturgická príručka a grafické podklady. Všetky materiály je možné nájsť na oficiálnej stránke Rady KBS pre rodinu.
Slávnostné omše a púte na Slovensku
V rôznych častiach Slovenska sa počas tohto víkendu pripravujú aj konkrétne cirkevné iniciatívy a podujatia. Veriaci sa pri príležitosti tohto dňa môžu zúčastniť na nasledujúcich sláveniach:
- v nedeľu 26. júla o 10.30 h bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť slávnostnú svätú omšu Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy,
- špeciálna púť sa koná pri kaplnke sv. Anny v obci Lednické Rovne v okrese Púchov, pričom vyvrcholením víkendovej púte je nedeľná slávnostná svätá omša o 10.00 h, ktorú celebruje žilinský biskup Tomáš Galis,
- Svetový deň oslavujú aj v Kluknave v okrese Gelnica, kde sa už od štvrtka 23. júla koná púť k svätej Anne, patrónke rodín. Vrcholom podujatia je slávnostná svätá omša v nedeľu o 10.30 h, ktorú celebruje apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
Informácie o sláveniach a posolstve Svätého Otca priniesla Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom svojho webu.