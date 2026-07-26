Vladimír Mečiar, trojnásobný predseda vlády a najvýraznejšia postava slovenskej politiky 90. rokov, oslavuje dnes 26. júla 84. narodeniny. Do dejín sa zapísal dvakrát: ako muž, ktorý doviedol Slovensko k samostatnosti, a ako symbol éry, ktorej kauzy krajina právne aj morálne vyrovnáva dodnes.
Málokto rozdeľuje slovenskú spoločnosť tak spoľahlivo ako rodák zo Zvolena, ktorý sa narodil 26. júla 1942. Pre jedných otec samostatnej republiky a najpopulárnejší politik prvej ponovembrovej dekády, pre druhých stelesnenie autoritárskych praktík, divokej privatizácie a káuz, ktoré sa skončili amnestiami. Obe tváre pritom patria tomu istému príbehu; a práve preto zostáva Mečiar aj po rokoch mimo verejného života postavou, pri ktorej sa história zdráha vyniesť jednoduchý verdikt.
Z taviča podnikovým právnikom a premiérom
Mečiarova cesta k moci sa nezačala v straníckych sekretariátoch, ale paradoxne vylúčením z nich. V mladosti pôsobil vo funkciách komunistického mládežníckeho zväzu, no pre nesúhlas so sovietskou okupáciou Československa ho v roku 1970 vylúčili z komunistickej strany. Nasledovali robotnícke profesie vrátane práce taviča v dubnických strojárňach, popri ktorej diaľkovo vyštudoval právo na Univerzite Komenského, a šestnásť rokov v pozícii podnikového právnika v Skloobale Nemšová. Do veľkej politiky vstúpil po novembri 1989 cez hnutie Verejnosť proti násiliu a už v júni 1990 sa stal predsedom slovenskej vlády. Po konfliktoch vo VPN založil na jar 1991 Hnutie za demokratické Slovensko, stranu, ktorej šéfoval nasledujúcich 21 rokov a ktorá na dlhý čas ovládla slovenskú politiku.
Otec štátu
Vrchol Mečiarovej dráhy prišiel po víťazných voľbách v roku 1992. V rokovaniach s českým partnerom Václavom Klausom dohodol pokojné rozdelenie federácie a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Bez ohľadu na hodnotenie všetkého ostatného mu história priznáva miesto pri zrode štátu, jeho vláda kládla základy inštitúcií mladej republiky a Mečiar bol v tom čase suverénne najpopulárnejším politikom v krajine. Premiérom sa stal celkovo trikrát: v rokoch 1990 až 1991, 1992 až 1994 a napokon 1994 až 1998.
Odvrátená strana éry
Práve tretia vláda z rokov 1994 až 1998 dala Mečiarovmu menu druhý, temnejší význam. Kritici doma aj v zahraničí hovorili o koncentrácii moci a autoritárskych praktikách, obdobie sprevádzala privatizácia, ktorú si verejnosť dodnes spája s prívlastkom divoká, a predovšetkým kauzy, ktoré traumatizovali spoločnosť. V auguste 1995 bol do Rakúska zavlečený Michal Kováč mladší, syn vtedajšieho prezidenta a Mečiarovho najväčšieho rivala, pričom podozrenia smerovali k Slovenskej informačnej službe. V apríli 1996 zahynul pri výbuchu auta bývalý policajt Róbert Remiáš, spojka korunného svedka únosu; od jeho vraždy uplynulo tento rok 30 rokov a dodnes nemá vinníka. V roku 1997 pribudlo zmarené referendum o priamej voľbe prezidenta a vstupe do NATO.
Amnestie a ich pád po dvoch desaťročiach
Symbolickú bodku za érou dal sám Mečiar. Keď sa v roku 1998 skončilo Kováčovo funkčné obdobie a právomoci hlavy štátu prešli na premiéra, vyhlásil ako zastupujúci prezident amnestie, ktoré zastavili trestné stíhania v kauzách zavlečenia a zmareného referenda. Takzvané Mečiarove amnestie sa na takmer dve desaťročia stali synonymom nevyrovnaného účtu s 90. rokmi; vláda Ivety Radičovej sa v roku 2012 rodinám Kováča a Remiáša ospravedlnila za to, že štát kauzy riadne nevyšetril. Zlom prišiel až v roku 2017: po premiére filmu Únos a petícii, ktorú podpísalo 85 tisíc ľudí, parlament 5. apríla amnestie zrušil a Ústavný súd 31. mája 2017 zrušenie potvrdil pomerom hlasov osem ku dvom. Kauza únosu sa tak po 22 rokoch mohla vrátiť pred súd. K právnej poctivosti patrí dodať, že sám Vladimír Mečiar nebol v súvislosti s kauzami 90. rokov nikdy obžalovaný ani právoplatne odsúdený a účasť na nich odmieta; zodpovednosť konkrétnych osôb môžu určiť len súdy.
Dlhý ústup z výslnia
Po roku 1998 už Mečiar na vrchol nedosiahol. Voľby síce jeho hnutie ešte vyhrávalo, no vládu zostaviť nedokázalo. O post prezidenta sa uchádzal dvakrát a dvakrát prehral v druhom kole: v roku 1999 s Rudolfom Schusterom a v roku 2004 s bývalým spolupracovníkom Ivanom Gašparovičom. Z čela strany, ktorá medzičasom niesla názov ĽS HZDS a postupne strácala voličov, odišiel v apríli 2012 po 21 rokoch. Odvtedy žije prakticky mimo verejného života a do politiky vstupuje už len ojedinelými vyjadreniami.
Ako teda merať 84 rokov Vladimíra Mečiara? Azda najvýstižnejší je paradox, ktorý napísal čas: štát, pri ktorého zrode stál, o dve desaťročia neskôr ústavným zákonom zrušil jeho amnestie. Otec samostatnosti aj symbol jej najťažšej skúšky v jednej osobe. Slovensko sa s deväťdesiatymi rokmi vyrovnáva dodnes, v súdnych sieňach, vo filmoch aj v učebniciach. A práve preto zostáva Mečiarov príbeh viac ako životopisom jedného politika: je to zrkadlo, v ktorom sa krajina stále učí rozpoznávať samu seba.